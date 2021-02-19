Миллс советует "Сити" купить Холанда, а не Мбаппе

Эрлинг Холанд Экс-защитник "Манчестер Сити" Дани Миллс считает, что "горожанам" следует купить Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", а не Килиана Мбаппе из ПСЖ.

Приобретение нападающего на роль преемника для Серхио Агуэро является приоритетной задачей "Сити" на летнее трансферное окно, и в числе целей "горожан" называются Холанд и Мбаппе.

Сравнивая двух этих молодых нападающих, Миллс приходит к выводу, что по своим качествам Холанд больше соответствует Премьер-Лиге.

"Если вы собираетесь крупно потратиться на нападающего, то я бы купил Эрлинга Холанда. Я видел его прошлым вечером, и он сыграл сенсационным образом".

"Знаете, почему бы я предпочел Холанда? Думаю, в его игре есть кое-что другое, нежели у Мбаппе. Многие вещи он может делать похожим образом, и у Мбаппе, конечно, есть скорость, хитрость и мастерство".

"Но у Холанд есть два-три козыря. Он высокого роста, он великолепен в воздухе, он может придержать мяч. Я просто думаю, что Холанд сочетает в себе больше качеств".

"Они оба выступают сенсационным образом, но я думаю, что Холанд больше подходит для Премьер-Лиги", — сообщил Миллс talkSPORT.


Метки Боруссия, Манчестер Сити, Миллс, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2021 14:00

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