Миллс советует "Сити" купить Холанда, а не Мбаппе

Экс-защитник "Манчестер Сити" Дани Миллс считает, что "горожанам" следует купить Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", а не Килиана Мбаппе из ПСЖ.

Приобретение нападающего на роль преемника для Серхио Агуэро является приоритетной задачей "Сити" на летнее трансферное окно, и в числе целей "горожан" называются Холанд и Мбаппе.



Сравнивая двух этих молодых нападающих, Миллс приходит к выводу, что по своим качествам Холанд больше соответствует Премьер-Лиге.



"Если вы собираетесь крупно потратиться на нападающего, то я бы купил Эрлинга Холанда. Я видел его прошлым вечером, и он сыграл сенсационным образом".



"Знаете, почему бы я предпочел Холанда? Думаю, в его игре есть кое-что другое, нежели у Мбаппе. Многие вещи он может делать похожим образом, и у Мбаппе, конечно, есть скорость, хитрость и мастерство".



"Но у Холанд есть два-три козыря. Он высокого роста, он великолепен в воздухе, он может придержать мяч. Я просто думаю, что Холанд сочетает в себе больше качеств".



"Они оба выступают сенсационным образом, но я думаю, что Холанд больше подходит для Премьер-Лиги", — сообщил Миллс talkSPORT.