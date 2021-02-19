Премьер-Лига не планирует менять количество команд

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричардс Мастерс заявил, что у лиги нет планов менять количество команд в дивизионе.

Напомним в прошлом году стало известно, что "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" продвигают масштабную реформу английского футбола под названием "Большая Картина".



Среди прочего гранды предлагали сократить количество участников Премьер-Лиги с 20 до 18, а также упразднить Кубок Лиги и Суперкубок Англии. Однако у боссов лиги другие планы.



"Каждые 10 лет мы производим пересмотр своей стратегии и обсуждаем различные вещи. В данный момент мы в середине очередного 10-летнего цикла. У нас в лиге 20 команд, начиная с 1995 года. Это наиболее популярная модель в Европе, за исключением Бундеслиги, где 18 команд и отличная от нашей модель".



"Английский календарь насыщен захватывающим футболом. Нам пришлось проделать путь, чтобы достичь этого. В данный момент и в обозримом будущем Премьер-Лига будет соревнованием с 20 командами", — цитирует Мастерса Sky Sports.