Агуэро не уверен, что останется в "Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро признался, что его привлекает идея поиграть вместе с Лионелем Месси на клубном уровне, однако он не уверен даже в своем будущем.

Согласно слухам, после окончания этого сезона "Сити" вновь попытается подписать Месси, не сумев этого сделать прошлым летом.



Даже если Лионель перейдет к "горожанам", не факт, что ему удастся поиграть вместе с Агуэро, потому что контракт самого Серхио истекает в конце этого сезона.



"Кому бы не понравилось играть вместе с Лео?"



"Что касается меня, то мой контракт истекает в конце сезона, и я пока не знаю, что будет дальше. Прежде всего я хочу играть, а в конце сезона мы посмотрим", — цитирует Агуэро Daily Mirror.