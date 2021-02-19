Киоун считает Сака лучшим игроком "Арсенала"
Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун назвал вингера Букайо Сака лучшим игроком "канониров".
Накануне вечером против "Бенфики" Сака забил свой шестой гол в этом сезоне, избавив "Арсенал" от поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы — 1:1.
Со старта прошлого сезона Букайо достиг двузначных показателей по голам и результативным передачам, и Киоун просто не видит у "канониров" более надежного игрока, чем 19-летний англичанин.
"Если честно, не имеет значения, куда ты ставишь Сака играть — левого защитника, правого вингера, ты даже можешь поставить его в нападение".
"Он снова проявил себя. Он лучший игрок. Тот, на кого ты можешь положиться большее всего и кто приносит пользу в каждом сыгранном за "Арсенал" матче", — сообщил Киоун BT Sport.
19.02.2021 11:00
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