Диалло может выйти в старте МЮ на ответный матч с "Реал Сосьедад"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообещал подумать над тем, чтобы выпустить вингера Амада Диалло в стартовом составе на ответный матч с "Реал Сосьедад".

Накануне "Юнайтед" уверенно выиграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы, разгромив "Реал Сосьедад" на выезде со счетом 0:4. В концовке Сульшер даже устроил дебют за клуб для 18-летнего Диалло.



Поскольку путевка в 1/8 финала практически в кармане, у Сульшера появилась причина, чтобы выпустить своего ивуарийского новичка с первых минут спустя неделю.



"Он все ближе и ближе к тому, чтобы получать свои минуты. В концовке, когда мы вели 3:0, мы решили дать ему возможность насладиться своими первыми 10 минутами за клуб".



"После "Ньюкасла" мы решим, выйдет ли он в старте на ответный матч. Он уже сыграл пару матчей за резерв, и мы расслаблены".



"Несколько наших игроков все равно остались на лавке сегодня вечером, и они захотят выйти в старте, но Амад все ближе. Мы еще посмотрим, сколько времени ему отведем", — цитирует Сульшера The Independent.