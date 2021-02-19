Каррагер считает, что "Ливерпуль" идеален для Мбаппе как трамплин в "Реал"

Килиан Мбаппе Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что мерсисайдский клуб стал бы идеальным трамплином для нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в "Реал".

Согласно слухам, грядущим летом "Ливерпуль" и "Реал" могут сойтись в битве за Мбаппе, у которого остается только один полный год по контракту в Париже.

Каррагер не сомневается, что однажды Килиан окажется в "Реале", но считает, что 22-летнему французу стоит сделать промежуточную остановку.

"Мбаппе может перейти в "Ливерпуль". Я не шучу. Я исхожу из того, что "Ливерпуль" имел хорошие шансы заполучить Мбаппе, когда тот выступал за "Монако". Я знаю, что Юрген Клопп разговаривал с ним в то время, как и, уверен, другие клубы".

"Когда "Ливерпуль" участвовал в финале Лиги Чемпионов и пару лет назад выиграл Лигу Чемпионов, то каждый, наблюдая за "Ливерпулем" Юргена Клоппа и поддержкой "Энфилда", мог почувствовать, что, если он и отправится в Англию до "Реала", то непременно сюда".

"Думаю, можно дать гарантию, что на определенном этапе своей карьеры он будет выступать за "Реал", но я всегда чувствовал, что "Ливерпуль" — это идеальное направление для такого рода игрока, прежде чем ты сделаешь этот следующий шаг", — сообщил Каррагер CBS Sports.


Метки Каррагер, Ливерпуль, Мбаппе, ПСЖ, Реал

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 19.02.2021 09:38 # fc-oil
    Зачем ему трамплин?

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  2. vyrentz 19.02.2021 09:22 # vyrentz
    Карра уже на постоянной основе хуйню несет. В Реале сейчас такой здездец творится, что половину состава менять требуется. Какой там Мбаппе, там более приземленные проблемы решать будут

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  3. royal-arsenal 19.02.2021 09:16 # royal-arsenal
    А в Реале что? Мёдом намазано?

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  4. makeewadim 19.02.2021 09:11 # makeewadim
    А, что Реал???

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