Каррагер считает, что "Ливерпуль" идеален для Мбаппе как трамплин в "Реал"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что мерсисайдский клуб стал бы идеальным трамплином для нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в "Реал".

Согласно слухам, грядущим летом "Ливерпуль" и "Реал" могут сойтись в битве за Мбаппе, у которого остается только один полный год по контракту в Париже.



Каррагер не сомневается, что однажды Килиан окажется в "Реале", но считает, что 22-летнему французу стоит сделать промежуточную остановку.



"Мбаппе может перейти в "Ливерпуль". Я не шучу. Я исхожу из того, что "Ливерпуль" имел хорошие шансы заполучить Мбаппе, когда тот выступал за "Монако". Я знаю, что Юрген Клопп разговаривал с ним в то время, как и, уверен, другие клубы".



"Когда "Ливерпуль" участвовал в финале Лиги Чемпионов и пару лет назад выиграл Лигу Чемпионов, то каждый, наблюдая за "Ливерпулем" Юргена Клоппа и поддержкой "Энфилда", мог почувствовать, что, если он и отправится в Англию до "Реала", то непременно сюда".



"Думаю, можно дать гарантию, что на определенном этапе своей карьеры он будет выступать за "Реал", но я всегда чувствовал, что "Ливерпуль" — это идеальное направление для такого рода игрока, прежде чем ты сделаешь этот следующий шаг", — сообщил Каррагер CBS Sports.