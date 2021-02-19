"Сити" сделал новое предложение Месси

"Манчестер Сити" сделал новое предложение нападающему "Барселоны" Лионелю Месси — и уже не такое заманчивое.

Напомним, "Сити" хотел подписать Месси еще в летнее трансферное окно. "Горожане" манили Лионеля пятилетним контрактом стоимостью свыше 600 миллионов фунтов, однако сделка сорвалась, потому что "Барселона" отказалась отпустить свою главную звезду бесплатно.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Сити" по-прежнему заинтересован в 34-летнем аргентинце, однако затянувшийся экономический кризис заставил клуб с "Этихад" кардинально пересмотреть свое предложение.



На сей раз "Сити" предложил Месси сделку только на 170 млн. фунтов. "Горожане" хотят, чтобы Лионель отыграл два или три сезона в Манчестере, а затем отправился бы в родственный "Нью-Йорк Сити" из МЛС.



Если спустя пять лет Месси все еще будет находиться в хорошей форме, он может отыграть год в Индии или ОАЭ. А после завершения игровой карьеры Лионелю предлагается стать официальным представителем семейства клубов City Football Group.