Мбаппе рассматривает только "Ливерпуль" и "Реал"

Килиан Мбаппе Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассматривает "Ливерпуль" и "Реал" в качестве единственных реалистичных вариантов для продолжения своей карьеры.

После окончания этого сезона у Мбаппе останется всего 12 месяцев по контракту. Пока все попытки ПСЖ склонить Килиана к новой сделке тщетны, что повышает вероятность продажи игрока грядущим летом.

22-летнего француза сватают в различные клубы, включая "Манчестер Сити" и "Ювентус", однако L'Equipe утверждает, что молодой нападающий рассматривает только два клуба, к которым он испытывает особые чувства.

Мбаппе никогда не скрывал, что с детства мечтает выступать за "Реал", а Зинедин Зидан является его идолом. Что касается "Ливерпуля", то владелец мерсисайдского клуба Джон Генри произвел "сильное впечатление" на Килиана в 2017 году.

Тогда Мбаппе собирался покинуть "Монако", и Генри пригласил Килиана с семьей в двухчасовой полет на частном самолете над Лазурным побережьем.

Генри так и не уговорить Мбаппе перейти в "Ливерпуль". Однако все это время "красные" сохраняли интерес к Килиану и теперь могут предпринять вторую попытку.


Метки Ливерпуль, Мбаппе, ПСЖ, Реал, слухи

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2021 07:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 19.02.2021 08:15 # chelsiukpro
    Ход за Зизу... самолёт... теплая Испания... Майорка :))

    (ответить)

  2. quavo 19.02.2021 07:52 # quavo
    Ахахахаха

    (ответить)

  3. danny949494 19.02.2021 07:32 # danny949494
    Чувак совершит ошибку, если перейдёт в лузерхуй.

    (ответить)

  4. alexander-arnold 19.02.2021 07:30 # alexander-arnold
    Генри пригласил Килиана с семьей в двухчасовой полет на частном самолете над Лазурным побережьем

    ах ты старый педофил, фу сука

    (ответить)

  5. papka-legend 19.02.2021 07:26 # papka-legend
    далбаёбы в руководстве отказались от него в пользу Абрахэма и Соланке.

    (ответить)

  6. apl-nash 19.02.2021 07:21 # apl-nash
    Отличная тема для журналюг. Теперь эта сага протянется до конца ЛТО. Сначала скажут, что после финала ЛЧ, т.к. финал будет ПСЖ - Ливерпуль, потом скажут - после финала Евро и т.д. и т.п. В итоге продлят контракт и всё, приятного просмотра

    (ответить)

  7. januzaj00 19.02.2021 07:16 # januzaj00
    Спецом ливер сказал, чтоб реал ему контракт пожирнее предложил. Ясен хер, никто не захочет играть за нынешний ливер, плюс он фанат реала

    (ответить)

  8. scauzer11 19.02.2021 07:15 # scauzer11
    сколько ска специалистов по вопросам, куда он пойдёт и что осилит Ливерпуль)) решать ему в конечном итоге, а вы со своей аналитикой смело сами знаете куда идти))

    (ответить)

  9. alexander-arnold 19.02.2021 07:09 # alexander-arnold
    в ЛФК его

    (ответить)

  10. halamadrid94 19.02.2021 07:06 # halamadrid94
    Ливерпуль не потянет его. Больше 250к фунтов внеделю зарплату не дадут, а если все-таки отвалят такие деньги, бунтовать будут Салах, Мане и Фирма.

    (ответить)

  11. chelsea-69 19.02.2021 07:03 # chelsea-69
    Зедан на своём самолёте покатает, делов то

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: