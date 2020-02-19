Мбаппе рассматривает только "Ливерпуль" и "Реал"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассматривает "Ливерпуль" и "Реал" в качестве единственных реалистичных вариантов для продолжения своей карьеры.

После окончания этого сезона у Мбаппе останется всего 12 месяцев по контракту. Пока все попытки ПСЖ склонить Килиана к новой сделке тщетны, что повышает вероятность продажи игрока грядущим летом.



22-летнего француза сватают в различные клубы, включая "Манчестер Сити" и "Ювентус", однако L'Equipe утверждает, что молодой нападающий рассматривает только два клуба, к которым он испытывает особые чувства.



Мбаппе никогда не скрывал, что с детства мечтает выступать за "Реал", а Зинедин Зидан является его идолом. Что касается "Ливерпуля", то владелец мерсисайдского клуба Джон Генри произвел "сильное впечатление" на Килиана в 2017 году.



Тогда Мбаппе собирался покинуть "Монако", и Генри пригласил Килиана с семьей в двухчасовой полет на частном самолете над Лазурным побережьем.



Генри так и не уговорить Мбаппе перейти в "Ливерпуль". Однако все это время "красные" сохраняли интерес к Килиану и теперь могут предпринять вторую попытку.