Мбаппе рассматривает только "Ливерпуль" и "Реал"
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассматривает "Ливерпуль" и "Реал" в качестве единственных реалистичных вариантов для продолжения своей карьеры.
После окончания этого сезона у Мбаппе останется всего 12 месяцев по контракту. Пока все попытки ПСЖ склонить Килиана к новой сделке тщетны, что повышает вероятность продажи игрока грядущим летом.
22-летнего француза сватают в различные клубы, включая "Манчестер Сити" и "Ювентус", однако L'Equipe утверждает, что молодой нападающий рассматривает только два клуба, к которым он испытывает особые чувства.
Мбаппе никогда не скрывал, что с детства мечтает выступать за "Реал", а Зинедин Зидан является его идолом. Что касается "Ливерпуля", то владелец мерсисайдского клуба Джон Генри произвел "сильное впечатление" на Килиана в 2017 году.
Тогда Мбаппе собирался покинуть "Монако", и Генри пригласил Килиана с семьей в двухчасовой полет на частном самолете над Лазурным побережьем.
Генри так и не уговорить Мбаппе перейти в "Ливерпуль". Однако все это время "красные" сохраняли интерес к Килиану и теперь могут предпринять вторую попытку.
19.02.2021 07:00
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Последние комментарии:
Ход за Зизу... самолёт... теплая Испания... Майорка :))
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Ахахахаха
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Чувак совершит ошибку, если перейдёт в лузерхуй.
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Генри пригласил Килиана с семьей в двухчасовой полет на частном самолете над Лазурным побережьем
ах ты старый педофил, фу сука
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далбаёбы в руководстве отказались от него в пользу Абрахэма и Соланке.
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Отличная тема для журналюг. Теперь эта сага протянется до конца ЛТО. Сначала скажут, что после финала ЛЧ, т.к. финал будет ПСЖ - Ливерпуль, потом скажут - после финала Евро и т.д. и т.п. В итоге продлят контракт и всё, приятного просмотра
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Спецом ливер сказал, чтоб реал ему контракт пожирнее предложил. Ясен хер, никто не захочет играть за нынешний ливер, плюс он фанат реала
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сколько ска специалистов по вопросам, куда он пойдёт и что осилит Ливерпуль)) решать ему в конечном итоге, а вы со своей аналитикой смело сами знаете куда идти))
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в ЛФК его
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Ливерпуль не потянет его. Больше 250к фунтов внеделю зарплату не дадут, а если все-таки отвалят такие деньги, бунтовать будут Салах, Мане и Фирма.
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Зедан на своём самолёте покатает, делов то
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