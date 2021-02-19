Томаш Соучек. Новый Феллайни для Мойеса

"Вест Хэм" неожиданно хорош в этом сезоне, а лучшим игроком команды Дэвида Мойеса является Томаш Соучек. Здоровенный чешский полузащитник забил уже восемь мячей, выполняя в "Вест Хэме" роль, которая ранее была характерна в командах шотландского тренера для Маруана Феллайни.

Томаш Соучек пришел в "Вест Хэм" в сложное время, когда "молотки" сражались за выживание. Еще одной сложностью было то, что в незнакомом городе и новой команде он оказался в самый разгар пандемии и долгое время вынужден был поддерживать форму в одиночку.



Иногда люди замечали высокого парня, который приходил на тренировку с женой и маленьким ребенком на полях Хокни Марш. Лондон был на карантине, и Томаш Соучек, присоединившийся к "Вест Хэму" в конце января прошлого года, нуждался в тренировочном поле для поддержания формы. "Мы ездили в Хокни Марш, где есть 50 полей в одном месте", — говорит чех. "Это было невероятно".



Изоляция бросила вызов всем, вынудив внести корректировки в распорядок дня. Для Соучека задача звучала таким образом — подойти в как можно лучшей форме к возобновлению сезона Премьер-Лиге, толком не обосновавшись в Лондоне и "Вест Хэме". Потому он не возражал против присутствия на его тренировках публики. Если люди узнавали его, они махали чеху, а если среди них встречались болельщики "Вест Хэма", у них был шанс поприветствовать новичка "молотков" традиционным жестом со скрещенными руками.



Перебравшись из пражской "Славии" на правах аренды, Соучек стал тем игроком, который дал "Вест Хэму" толчок в борьбе за выживание. Высокий и физически мощный чех, хорошо владеющий мячом, усилил центр поля "Вест Хэма", создав эффективную связку с Декланом Райсом.



Игрок сборной Чехии готовился к переезду в Премьер-Лигу на протяжении месяцев до того, как оказался в "Вест Хэме". Он учил английский и был полон решимости проявить себя, но корректировки внес COVID-19. Его жена Натали увлекается бегом, и она вызвалась помочь мужу с тренировками, поэтому Соучек ездил в Хокни Марш вместе с ней и 20-месячной дочерью Терезой.



"Я брал мяч и несколько конусов и привычно тренировался, но это были индивидуальные тренировки", — вспоминает Соучек. "Моя жена иногда давала мне мяч и помогала тренироваться с ним, но большую часть времени я занимался бегом и физическими упражнениями. Это было хорошее время — я тренировался с женой и дочерью. Я слышал, что эти поля используются для проведения матчей Воскресной лиги, но в то время там не было ничего подобного. Тогда их использовали всего несколько мини-команд".



Соучек не возражал против того, чтобы использовать площадки, которые в обычное время ассоциируются с любительским футболом. Он вырос в Гавличкув-Броде, городке с населением в 23,000 человек, и происходит из спортивной семьи. "Мой отец отвел меня на первую тренировку, когда я был совсем маленьким, так как он был футбольным тренером", — вспоминает чех. "Раньше он был футболистом — вратарем. Мама играла в гандбол, тетя — в футбол. Когда я родился, первым вариантом для меня был футбол. Куда бы я ни пошел, я спрашивал у родителей, могу ли взять с собой мяч".



Мать Соучека Ива оказала большое влияние на развитие сына. "Последние 15 лет она бегает полумарафоны и марафоны, а иногда, когда я был моложе, мы бегали с ней в лесу. Я — футболист, и мне не нравится, когда есть слишком много свободного пространства, но иногда, особенно во время предсезонного периода, я отправлялся бегать с ней в лес. Думаю, именно от нее я получил свою выносливость. Она была великолепна — думаю, она бы выиграла любой парковый марафон".



Томаш также может подумать об участии в марафонах, когда завершит карьеру футболиста, но сейчас он настроен на то, чтобы отдать своей семье все то, что получил от нее ранее. Родители Соучека были вынуждены переехать из Гавличкув-Брода в Прагу, чтобы сосредоточиться на развитии карьеры сына. Требовалось много жертв, чтобы Томаш прошел свой путь и стал профессиональным футболистом и он полон решимости отплатить своей семье за веру в него. Он работал, проходил становление в "Славии", с которой выиграл два чемпионских титула в Чехии (2017, 2019), а также провел ряд впечатляющих матчей в Европе — с "Барселоной", "Боруссией" и "Интером" в Лиге Чемпионов прошлого сезона.



Его талант заметили в Англии, когда Томаш помог сборной Чехии победить англичан в отборочном матче к Евро-2020. Дэвид Мойес тогда уже пристально наблюдал за чехом и, как только был назначен менеджером "Вест Хэма", сразу начал кампанию по приобретению Соучека для своей команды.



Рост Соучека и его прекрасная игра головой, а также связь с Мойесом, неизбежно приводили к сравнениям с Маруаном Феллайни, с которым шотландец работал в "Эвертоне" и "Манчестер Юнайтед". "Дэвид нашел в Соучеке своего нового Феллайни", — сказал Жозе Моуриньо, после драматической ничьей 3:3 его "Тоттенхэма" с "Вест Хэмом". Соучек улыбается: "Я очень положительно отношусь к таким словам и таким сравнениям, так как знаю, каким игроком был Маруан".



"Я был, наверное, одним из самых высоких в детском садике и в школе, но даже когда я был моложе, я стремился к тому, чтобы покрыть каждый участок на футбольном поле. Я хотел помогать своим парням в любой ситуации, так как мне помогали быстро перемещаться по полю мои длинные ноги. Это соответствует моему нынешнему стилю, и сейчас я играю точно так же, как в детстве".



Получив свободу передвижения по полю от Деклана Райса, Соучек рванул вперед и стал часто подключаться в атакам, реагируя на прострелы и навесы в штрафную. Он забил трижды в концовке прошлого сезона, оказав помощь "Вест Хэму" в борьбе за выживание, а в новом чемпионате стал одним из главных открытий. Сам Соучек в молодости болел за "Арсенал" из-за игравшего там Томаша Росицки, но его главным кумиром в Премьер-Лиге был Яя Туре — именно его игру он пытается моделировать сейчас.



Томаш — настоящий футбольный фанатик. Его комнату в детстве украшало множество футбольных постеров, среди которых на видном месте, кроме Росицки, был также Павел Недвед — еще один игрок, чей стиль очень импонирует Соучеку. Работоспособный как хорошо вышколенный и физически безупречный солдат, Павел добился невероятных успехов в Серии А, а у Соучека есть все для того, чтобы стать заметной фигурой в английской Премьер-Лиге. Уже сейчас за ним следят скауты клубов из Лиги Чемпионов, а эффект от появления чеха в "Вест Хэме" сравнивают с теми изменениями, которые внес в игру "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш.



Бывший форвард "Вест Хэма" Карлтон Коул недавно расхвалил чеха, сказав, что тот даже лучше, чем Фернандеш, если оценить каждый фунт, потраченный на их подписание "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед". "Он великолепен в этом сезоне. Для меня очевидно, что он пригодился бы любому клубу Премьер-Лиги. Все говорят о Бруну Фернандеше, но для меня, если посчитать каждый фунт, он лучше Фернандеша".



"Когда он выходит на поле, он везде. Он вселяет уверенность в каждого игрока "Вест Хэма" и каждого человека, связанного с клубом. Я не ожидал, что у "Вест Хэма" появится настолько забивной атакующий полузащитник, который вдобвок будет выполнять такой громадный объем черновой работы. Он невероятен, и мы даже не знаем до конца, на что он способен".



Дэвиду Мойесу всегда нравилось иметь в команде мощного полузащитника, который врывается в штрафную соперника и забивает голы. Сравнение с Феллайни в случае с Соучеком действительно очень уместно, так как тактические предпочтения Мойеса весьма консервативны, и он строит в "Вест Хэме" подобие той команды, которая была у него на "Гудисон Парк". Соучек в этом плане является невероятно ценным кадром, и Мойес, сумевший откопать его в пражской "Славии", может наслаждаться восстановлением своей репутации трансферного гуру, пострадавшей в последние годы.







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru