Сака принес "Арсеналу" ничью против "Бенфики"

Букайо Сака Гол Букайо Сака позволил "Арсеналу" добыть ничью 1:1 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

В первом тайме "канониры" показывали довольно неплохой футбол, но если говорить об опасных моментах, то он был всего один. На 19-й минуте Эктор Беллерин как на блюдечке выложил мяч для Пьер-Эмерика Обамеянга, однако тот с линии вратарской пробил мимо.

Второй тайм начался веселее, чем закончился первый. Эмиль Смит-Роу рукой заблокировал передачу с края штрафной, и рефери назначил пенальти в ворота гостей. Пицци пробил безупречно — 1:0.

Однако "Арсенал" почти сразу же ответил. Букайо Сака просто подставил ногу под отличный прострел Седрика Соареша вдоль ворот — 1:1.

В заключительные полчаса команды создали по парочке моментов, но в целом игра стала затухать — было решено отложить выяснение отношений на следующую неделю.

"Арсенал" пропустил необязательный гол, но очень быстро отыгрался, и теперь имеет небольшое, но все же преимущество перед ответной встречей.

"Бенфика" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 1:1 (0:0)

Голы: Пицци 55 (пен) — Сака 57.

"Бенфика": Лейте, Лукас (Чикиньо 85), Отаменди, Вертонген, Гонсалвеш, Таарабт (Габриэл 77), Вайгль, Пицци (Эвертон 77), Гримальдо, Вальдшмидт (Рафа 45), Нуньес (Сеферович 64).

"Арсенал": Лено, Луис, Габриэль, Соареш (Тирни 64), Себальос (Эльнени 90), Джака, Сака, Эдегор (Виллиан 90), Смит-Роу (Мартинелли 77), Обамеянг (Пепе 77).


Метки Арсенал, Бенфика, Лига Европы, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2021 00:55

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  1. royal-arsenal 19.02.2021 01:55 # royal-arsenal
    Артета гений
    Сака царь!

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  2. dallaslp 19.02.2021 01:07 # dallaslp
    чуть не здох пока смотрел, очень УГ

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  3. unclearness 19.02.2021 01:05 # unclearness
    Слабовато
    Вату откатали

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  4. wolfsmensch 19.02.2021 01:01 # wolfsmensch
    лохи
    а вот Глазго с Мольде крутые камбэки выдали, уважаю

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  5. reams 19.02.2021 00:59 # reams
    в лондоне уничтожат петухов

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