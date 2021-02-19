Сака принес "Арсеналу" ничью против "Бенфики"

Гол Букайо Сака позволил "Арсеналу" добыть ничью 1:1 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

В первом тайме "канониры" показывали довольно неплохой футбол, но если говорить об опасных моментах, то он был всего один. На 19-й минуте Эктор Беллерин как на блюдечке выложил мяч для Пьер-Эмерика Обамеянга, однако тот с линии вратарской пробил мимо.



Второй тайм начался веселее, чем закончился первый. Эмиль Смит-Роу рукой заблокировал передачу с края штрафной, и рефери назначил пенальти в ворота гостей. Пицци пробил безупречно — 1:0.



Однако "Арсенал" почти сразу же ответил. Букайо Сака просто подставил ногу под отличный прострел Седрика Соареша вдоль ворот — 1:1.



В заключительные полчаса команды создали по парочке моментов, но в целом игра стала затухать — было решено отложить выяснение отношений на следующую неделю.



"Арсенал" пропустил необязательный гол, но очень быстро отыгрался, и теперь имеет небольшое, но все же преимущество перед ответной встречей.



"Бенфика" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 1:1 (0:0)



Голы: Пицци 55 (пен) — Сака 57.



"Бенфика": Лейте, Лукас (Чикиньо 85), Отаменди, Вертонген, Гонсалвеш, Таарабт (Габриэл 77), Вайгль, Пицци (Эвертон 77), Гримальдо, Вальдшмидт (Рафа 45), Нуньес (Сеферович 64).



"Арсенал": Лено, Луис, Габриэль, Соареш (Тирни 64), Себальос (Эльнени 90), Джака, Сака, Эдегор (Виллиан 90), Смит-Роу (Мартинелли 77), Обамеянг (Пепе 77).