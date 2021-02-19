Сульшер: "Возможно, 0:4 — это чересчур"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил свою команду после победы над "Реал Сосьедад", но признал, что счет 0:4 — это чересчур.

В четверг "Юнайтед" уверенно выиграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы, и Сульшеру очень понравилось, как его команда сдерживала атакующих игроков соперника и как отвечала сама.



"Мы забили хорошие голы и играли в славный футбол. Мы заслужили победу, но, возможно, не с перевесом в четыре гола. В такого рода матчах, когда у нас есть свободное пространство, мы можем быть опасны".



"Нам пришлось обороняться, и мы делали это хорошо. У них потрясающие игроки впереди. Мы зарабатывали возможности, чтобы быстро контратаковать, а они оставляли свободное пространство, как мы того хотели".



"Каждая команда пытается атаковать против тебя, и тебе важно находить свободное пространство и использовать это. Мы все еще в процессе становления, мы учимся, и в последнее время мы не всегда побеждали", — сообщил Сульшер BT Sport.