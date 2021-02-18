"Лестер" и "Славия" сыграли без голов
"Лестер" был вынужден довольствоваться безголевой ничьей в первом матче на стадии плей-офф Лиги Европы, не справившись с пражской "Славией" на выезде.
В первом тайме "лисы" играли осторожно — возможно, даже чересчур. Команда Брендана Роджерса неплохо держала мяч, но атаковала редко и довольно невразумительно. Лишь Харви Барнс имел неплохой момент, но пробить голкипера с близкого расстояния ему не удалось.
Прибавить после перерыва "Лестер" не смог, за весь второй тайм не разу не попав в створ чужих ворот. "Славия" била чаще, но в основном тоже мимо.
"Лестер" слегка разочаровал, и теперь для "лис" все решится через неделю на "Кинг Пауэр".
"Славия" (Чехия) — "Лестер" — 0:0 (0:0)
"Лестер": Шмейхель, Амарти, Эванс, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Чоудури 76), Олбрайтон (Ундер 64), Барнс, Варди (Ихеаначо 64).
18.02.2021 23:00
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