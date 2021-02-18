Бэйл помог "Тоттенхэму" разгромить "Вольфсберг"

"Тоттенхэм" уверенно выиграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы, разгромив на выезде "Вольфсберг" со счетом 1:4.

"Шпоры" довольно быстро поняли, что соперник дает им играть, и уже на 13-й минуте открыли счет. Это Сон Хен Мин пробил головой из центра штрафной после передачи от Гарета Бэйла — 0:1.



"Тоттенхэм" был гораздо лучше и спустя 15 минут закономерно удвоил свое преимущество. Бэйл заложил дерзкий финт на правом краю штрафной, избавившись от опеки, а затем пробил с острого угла — 0:2.



Вскоре случился и третий гол. Лукас Моура ворвался в штрафную с левого фланга, сместился в центр мимо нескольких защитников и отправил мяч в ворота — 0:3.



Второй тайм начался с того, что Мусса Сиссоко нарушил правила в своей штрафной, и Михаэль Линдль переиграл Уго Льориса с 11-метровой отметки — 1:3.



Затем Кристофер Верницниг попал в перекладину, но возродить интригу "Вольфсбергу" было не суждено, а на 88-й минуте вышедший на замену Карлос Винисиус установил окончательный счет, воспользовавшись передачей головой от Эрика Ламелы — 1:4.



Впервые с 2013 года Гарет Бэйл забил и отдал результативную передачу за "Тоттенхэм", что позволило лондонцам получить солидный задел в преддверии ответного матча через неделю.



"Вольфсберг" (Австрия) — "Тоттенхэм" — 1:4 (0:3)



Голы: Линдль 55 (пен) — Сон 13, Бэйл 28, Моура 34, Винисиус 88.



"Тоттенхэм": Льорис, Дохерти, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис, Уинкс, Сиссоко (Хейбьерг 78), Алли (Ндомбеле 78), Бэйл (Ламела 64), Моура (Бергвейн 65), Сон (Винисиус 45).