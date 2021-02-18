"Юнайтед" уничтожил "Реал Сосьедад"
"Манчестер Юнайтед" практически гарантировал себе выход в следующий раунд Лиги Европы, в первом матче 1/16 финала сокрушив "Реал Сосьедад" со счетом 0:4.
С самого начала матча "красные дьяволы" принялись транжирить моменты. Скотт Мактоминей и Маркос Рэшфорд не смогли пробить голкипера с близкого расстояния, а добивание Мейсона Гринвуда головой было остановлено на линии ворот защитником.
"Юнайтед" значительно превосходил соперника по опасным моментам и на 27-й минуте закономерно открыл счет. Два защитника "Реал Сосьедад" столкнулись с вышедшим навстречу голкипером, чем тут же воспользовался Бруну Фернандеш, поразив опустевшие ворота — 0:1.
Постепенно испанская команда пришла в себя и в остатке тайма уверенно контролировала мяч, но особых проблем Дину Хендерсону не доставила.
Поле перерыва "Реал Сосьедад" продолжил катать мяч, не создавая моменты, а на 57-й минуте нарвался на быструю контратаку. Сыграв в стенку с Даниэлем Джеймсом, Фернандеш пробил с линии штрафной площади — 0:2. Система VAR подтвердила, что офсайда, изначально зафиксированного лайнсменом, не было.
"Реал Сосьедад" совсем расклеился, и на 58-й минуте "Юнайтед" организовал еще одну быструю атаку. Рэшфорд вышел один на один и обводящим ударом послал мяч мимо голкипера — 0:3.
Вскоре Джеймс еще раз поразил чужие ворота, но гол был отменен из-за офсайда. Тем не менее, на последней минуте Даниэлю выпал еще один шанс, и он закатил мяч между ног голкиперу — 0:4.
Через неделю командам предстоит встретиться еще раз, однако в этом противостоянии уже все ясно — "Реал Сосьедад" не в состоянии тягаться с "Юнайтед".
"Реал Сосьедад" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" — 0:4 (0:1)
Голы: Фернандеш 27, 57, Рэшфорд 64, Джеймс 90.
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Теллес, Мактоминей (Матич 60), Фред, Гринвуд (Диалло 83), Фернандеш (Мата 83), Джеймс, Рэшфорд (Мартиаль 68).
18.02.2021 22:45
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лестер не смог виграт ничю скатал а так с победой мю
(ответить)
Уровень Ла Лиги совсем упал.
(ответить)
Как там Диалло сыграл?
(ответить)
Вот сука же ебанный физрук. Всегда ебали испанцев минимум в 5, а тут только в 4 на выезде.
(ответить)
Как же хорош был сегодня МЮ!
Прогулочным шагом, даже не вспотев, решили вопрос о выходе в следующую стадию. Такой МЮ мне по нраву.
Тоттенхэму тоже моё уважение)
(ответить)
Нормально е6ать
(ответить)
в этом сезоне, обратил внимание, все испанцы мертвые.
Просто мертвейшие тимы
(ответить)
Такой манчестер - страшный!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий