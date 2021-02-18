"Юнайтед" уничтожил "Реал Сосьедад"

Бруну Фернандеш "Манчестер Юнайтед" практически гарантировал себе выход в следующий раунд Лиги Европы, в первом матче 1/16 финала сокрушив "Реал Сосьедад" со счетом 0:4.

С самого начала матча "красные дьяволы" принялись транжирить моменты. Скотт Мактоминей и Маркос Рэшфорд не смогли пробить голкипера с близкого расстояния, а добивание Мейсона Гринвуда головой было остановлено на линии ворот защитником.

"Юнайтед" значительно превосходил соперника по опасным моментам и на 27-й минуте закономерно открыл счет. Два защитника "Реал Сосьедад" столкнулись с вышедшим навстречу голкипером, чем тут же воспользовался Бруну Фернандеш, поразив опустевшие ворота — 0:1.

Постепенно испанская команда пришла в себя и в остатке тайма уверенно контролировала мяч, но особых проблем Дину Хендерсону не доставила.

Поле перерыва "Реал Сосьедад" продолжил катать мяч, не создавая моменты, а на 57-й минуте нарвался на быструю контратаку. Сыграв в стенку с Даниэлем Джеймсом, Фернандеш пробил с линии штрафной площади — 0:2. Система VAR подтвердила, что офсайда, изначально зафиксированного лайнсменом, не было.

"Реал Сосьедад" совсем расклеился, и на 58-й минуте "Юнайтед" организовал еще одну быструю атаку. Рэшфорд вышел один на один и обводящим ударом послал мяч мимо голкипера — 0:3.

Вскоре Джеймс еще раз поразил чужие ворота, но гол был отменен из-за офсайда. Тем не менее, на последней минуте Даниэлю выпал еще один шанс, и он закатил мяч между ног голкиперу — 0:4.

Через неделю командам предстоит встретиться еще раз, однако в этом противостоянии уже все ясно — "Реал Сосьедад" не в состоянии тягаться с "Юнайтед".

"Реал Сосьедад" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" — 0:4 (0:1)

Голы: Фернандеш 27, 57, Рэшфорд 64, Джеймс 90.

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Теллес, Мактоминей (Матич 60), Фред, Гринвуд (Диалло 83), Фернандеш (Мата 83), Джеймс, Рэшфорд (Мартиаль 68).


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Реал Сосьедад

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2021 22:45

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  1. faridmyu90 18.02.2021 22:57 # faridmyu90
    Лестер не смог виграт ничю скатал а так с победой мю

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  2. brown-ale 18.02.2021 22:56 # brown-ale
    Уровень Ла Лиги совсем упал.

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  3. bamboleyro 18.02.2021 22:56 # bamboleyro
    Как там Диалло сыграл?

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  4. keane16 18.02.2021 22:54 # keane16
    Вот сука же ебанный физрук. Всегда ебали испанцев минимум в 5, а тут только в 4 на выезде.

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  5. wolfsmensch 18.02.2021 22:53 # wolfsmensch
    Как же хорош был сегодня МЮ!
    Прогулочным шагом, даже не вспотев, решили вопрос о выходе в следующую стадию. Такой МЮ мне по нраву.
    Тоттенхэму тоже моё уважение)

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  6. lancerlancer1 18.02.2021 22:50 # lancerlancer1
    Нормально е6ать

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  7. thegodfather 18.02.2021 22:50 # thegodfather
    в этом сезоне, обратил внимание, все испанцы мертвые.
    Просто мертвейшие тимы

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  8. leojkee 18.02.2021 22:50 # leojkee
    Такой манчестер - страшный!

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