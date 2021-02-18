Заха по-прежнему хочет уйти на повышение

Уилфрид Заха Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха заявил, что он по-прежнему хочет перейти в топ-клуб.

Ранее в своей карьере Заха не сумел заиграть в "Манчестер Юнайтед", после чего был вынужден вернуться в "Пэлас", где окреп и вырос в большого игрока.

28-летний Уилфрид уже давно твердит о желании уйти на повышение и грядущим летом снова попытается осуществить свою мечту.

"Я нахожусь в "Пэлас" с восьми лет. Я всегда выкладывался без остатка ради клуба. Я очень амбициозен, и каждый знает это".

"Я всегда буду выкладываться на 150 процентов ради "Кристал Пэлас", но у меня всегда будут амбиции. Если появятся варианты, я должен буду рассмотреть их".

"Я хочу выступать на высочайшем уровне и хочу завоевать трофеи, которые смогу показать своим детям", — цитирует Заху Goal.


Метки Заха, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2021 22:00

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  1. gerrard08 18.02.2021 22:09 # gerrard08
    Феноменальный уровень тупизны, при этом, подписывать новый контракт, офк.

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