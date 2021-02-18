Заха по-прежнему хочет уйти на повышение

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха заявил, что он по-прежнему хочет перейти в топ-клуб.

Ранее в своей карьере Заха не сумел заиграть в "Манчестер Юнайтед", после чего был вынужден вернуться в "Пэлас", где окреп и вырос в большого игрока.



28-летний Уилфрид уже давно твердит о желании уйти на повышение и грядущим летом снова попытается осуществить свою мечту.



"Я нахожусь в "Пэлас" с восьми лет. Я всегда выкладывался без остатка ради клуба. Я очень амбициозен, и каждый знает это".



"Я всегда буду выкладываться на 150 процентов ради "Кристал Пэлас", но у меня всегда будут амбиции. Если появятся варианты, я должен буду рассмотреть их".



"Я хочу выступать на высочайшем уровне и хочу завоевать трофеи, которые смогу показать своим детям", — цитирует Заху Goal.