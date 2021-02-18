Коман пока не собиратся в "Юнайтед"

Вопреки появившимся слухам, вингер "Баварии" Кингсли Коман не собирается переходить в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

На днях немецкое издание Bild рассказало об опасениях в стане "Баварии" насчет того, что "Юнайтед" собирается поманить Комана контрактом с зарплатой в 260 тысяч фунтов в неделю — в Мюнхене 24-летний француз получает вдвое меньше.



Однако Sky Sports удалось выяснить, что свое ближайшее будущее Коман связывает с "Баварией", где по действующему контракту у него остается еще два полных года.



Кингсли, забивший шесть голов в этом сезоне, действительно верит, что его следующим карьерным шагом должен стать переход в какой-нибудь топ-клуб Премьер-Лиги, но время для этого еще не наступило.



Добавим, что в прошлом Комана связывали с переходом не только в "Юнайтед", но и в "Манчестер Сити". "Бавария" отчаянно хочет сохранить Кингсли, но переговоры о новой сделке уже несколько недель приостановлены.