Моуриньо верит, что "Тоттенхэм" еще может попасть в топ-4

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его команда продолжит борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Проиграв четыре из пяти последних матчей в Премьер-Лиге, "Тоттенхэм" был отброшен на девятое место. Тем не менее, опыт прошлого сезона подсказывает Моуриньо, что нужно верить в себя до последнего.



"Вернуться в Лигу Чемпионов в любом случае будет сложно, но это возможно обоими способами".



"Конечно, занять четвертое место в Премьер-Лиге будет очень сложно, но это математически возможно. В прошлом сезоне мы были в очень, очень, очень плохом положении, но мы старались попасть в зону Лиги Европы, и мы сделали это".



"Мы запрыгнули туда в последнюю минуту последнего матча. Мы сделали это, и нашей мотивацией было то, что это математически возможно".



"Помню, мы потерпели поражение 3:1 от "Шеффилд Юнайтед", которое выглядело определяющим для нас, однако математически это оставалось возможно, и мы старались до последнего матча. То же самое мы собираемся делать сейчас", — цитирует Моуриньо Daily Mail.