Луи-Дрейфус приобрел "Сандерленд"

Кирилл Луи-Дрейфус стал новым президентом "Сандерленда" в возрасте 23 лет, завершив сделку по приобретению клуба Лиги Один.

О том, что сын бывшего владельца "Марселя" Робера Луи-Дрефуса договорился о покупке "Сандерленда" у Стюарта Дональда, стало известно еще в декабре.



И вот сегодня было объявлено, что сделка по смене собственника "Сандерленда" была одобрена Футбольной Лигой. Финансовые условия соглашения не раскрываются.



Дональд сохранил небольшой пакет акций, однако полный контроль над клубом и должность президента теперь отходят к парню с русскими корнями.



"Я горжусь тем, что стал хранителем этой уважаемой организации, но также я осознаю значительную ответственность, которая этому сопутствует".



"Уверен, вместе мы сможем пережить нынешнюю бурю и заложить надежный фундамент для достижения клубом устойчивого и долгосрочного успеха", — сообщил Кирилл.