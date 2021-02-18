Луи-Дрейфус приобрел "Сандерленд"

Кирилл Луи-Дрейфус Кирилл Луи-Дрейфус стал новым президентом "Сандерленда" в возрасте 23 лет, завершив сделку по приобретению клуба Лиги Один.

О том, что сын бывшего владельца "Марселя" Робера Луи-Дрефуса договорился о покупке "Сандерленда" у Стюарта Дональда, стало известно еще в декабре.

И вот сегодня было объявлено, что сделка по смене собственника "Сандерленда" была одобрена Футбольной Лигой. Финансовые условия соглашения не раскрываются.

Дональд сохранил небольшой пакет акций, однако полный контроль над клубом и должность президента теперь отходят к парню с русскими корнями.

"Я горжусь тем, что стал хранителем этой уважаемой организации, но также я осознаю значительную ответственность, которая этому сопутствует".

"Уверен, вместе мы сможем пережить нынешнюю бурю и заложить надежный фундамент для достижения клубом устойчивого и долгосрочного успеха", — сообщил Кирилл.


Метки Луи-Дрейфус, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2021 19:00

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  1. arhangel777 18.02.2021 19:33 # arhangel777
    Папка сыночку игрушку подарил, будет развивать в себе футбольного менеджера)))

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  2. bes-ter 18.02.2021 19:16 # bes-ter
    Так и живем, я в 23 года в Бойцовском клубе мультов качал, а кто то клубы покупает футбольные

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  3. kler 18.02.2021 19:11 # kler
    эт кто-то с фапла?

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