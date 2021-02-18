Директор "Арсенала" назвал главную проблему в футболе
Исполнительный директор "Арсенала" Винай Венкатешам считает, что сейчас в футболе нет проблемы важнее, чем расистские оскорбления темнокожих игроков в социальных сетях.
За последний год футбол столкнулся со множеством вызовов, однако Венкатешаму кажется, что нет ничего хуже тех оскорбительных сообщений, которые звезды вроде Маркуса Рэшфорда, Антони Мартиаля, Уилфрида Захи получают в твиттере, фейсбуке, инстаграме.
Винай надеется, что технологические гиганты из Кремниевой долины войдут в положение и заступятся за темнокожих.
"Те оскорбления, которым подвергаются столь многие наши темнокожие футболисты в социальных сетях, возможно и вероятно являются главной проблемой, что существует в футболе в данный момент".
"Футболисты, рефери и официальные лица — все они человеческие создания, и у них есть чувства, как и у любого другого. Мы не можем недооценивать воздействие оскорблений в социальных сетях на людей".
"Футбол, игроки и компании, владеющие социальными сетями, должны сплотиться, чтобы решить эту проблему, потому что момент для этого настал".
"Если мы не добьемся положительного сдвига, я очень, очень опасаюсь, куда мы придем", — цитирует Венкатешама Evening Standard.
18.02.2021 18:00
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Недальновидные решения в миграционной европолитике являются куда большей проблемой, из которой следуют другие..
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Заeбали эти нигеры в соцсетях обзываться.
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Более того, это главная мировая проблема.
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Чёт индус развонялся.
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Назвали нигером и че бля?
Искоренить расизм вряд ли получится.
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