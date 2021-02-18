Директор "Арсенала" назвал главную проблему в футболе

Винай Венкатешам Исполнительный директор "Арсенала" Винай Венкатешам считает, что сейчас в футболе нет проблемы важнее, чем расистские оскорбления темнокожих игроков в социальных сетях.

За последний год футбол столкнулся со множеством вызовов, однако Венкатешаму кажется, что нет ничего хуже тех оскорбительных сообщений, которые звезды вроде Маркуса Рэшфорда, Антони Мартиаля, Уилфрида Захи получают в твиттере, фейсбуке, инстаграме.

Винай надеется, что технологические гиганты из Кремниевой долины войдут в положение и заступятся за темнокожих.

"Те оскорбления, которым подвергаются столь многие наши темнокожие футболисты в социальных сетях, возможно и вероятно являются главной проблемой, что существует в футболе в данный момент".

"Футболисты, рефери и официальные лица — все они человеческие создания, и у них есть чувства, как и у любого другого. Мы не можем недооценивать воздействие оскорблений в социальных сетях на людей".

"Футбол, игроки и компании, владеющие социальными сетями, должны сплотиться, чтобы решить эту проблему, потому что момент для этого настал".

"Если мы не добьемся положительного сдвига, я очень, очень опасаюсь, куда мы придем", — цитирует Венкатешама Evening Standard.


Метки Арсенал, Венкатешам, расизм

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. h22o 18.02.2021 18:27 # h22o
    Недальновидные решения в миграционной европолитике являются куда большей проблемой, из которой следуют другие..

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  2. billy-bones 18.02.2021 18:19 # billy-bones
    Заeбали эти нигеры в соцсетях обзываться.

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  3. shakur 18.02.2021 18:18 # shakur
    Более того, это главная мировая проблема.

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  4. mancunia-planet 18.02.2021 18:13 # mancunia-planet
    Чёт индус развонялся.

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  5. danny949494 18.02.2021 18:10 # danny949494
    Назвали нигером и че бля?
    Искоренить расизм вряд ли получится.

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