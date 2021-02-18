Директор "Арсенала" назвал главную проблему в футболе

Исполнительный директор "Арсенала" Винай Венкатешам считает, что сейчас в футболе нет проблемы важнее, чем расистские оскорбления темнокожих игроков в социальных сетях.

За последний год футбол столкнулся со множеством вызовов, однако Венкатешаму кажется, что нет ничего хуже тех оскорбительных сообщений, которые звезды вроде Маркуса Рэшфорда, Антони Мартиаля, Уилфрида Захи получают в твиттере, фейсбуке, инстаграме.



Винай надеется, что технологические гиганты из Кремниевой долины войдут в положение и заступятся за темнокожих.



"Те оскорбления, которым подвергаются столь многие наши темнокожие футболисты в социальных сетях, возможно и вероятно являются главной проблемой, что существует в футболе в данный момент".



"Футболисты, рефери и официальные лица — все они человеческие создания, и у них есть чувства, как и у любого другого. Мы не можем недооценивать воздействие оскорблений в социальных сетях на людей".



"Футбол, игроки и компании, владеющие социальными сетями, должны сплотиться, чтобы решить эту проблему, потому что момент для этого настал".



"Если мы не добьемся положительного сдвига, я очень, очень опасаюсь, куда мы придем", — цитирует Венкатешама Evening Standard.