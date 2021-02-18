Премьер-Лига не потеряла надежду на возвращение зрителей в этом сезоне
Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричардс Мастерс заявил, что все еще надеется на возвращение фанатов в этом сезоне.
Слегка приоткрыв стадионы для зрителей в начале декабря, Премьер-Лига была вынуждена свернуть этот процесс из-за роста количества заболеваний COVID-19 и обнаруженных мутаций вируса.
Мастерс уверен, что зрители заполнят трибуны в следующем сезоне, но это может случиться раньше.
"Я уверен, что следующий сезон пройдет при зрителях".
"Никто не может сказать точно, потому что пандемия стала некоторым сюрпризом, но мы не потеряли надежду увидеть возвращение фанатов уже в этом сезоне".
"Но в следующем сезоне — точно. Надеюсь, мы снова договоримся с властями, и фанаты в большом количестве вернутся на стадионы", — цитирует Мастерса Daily Mail.
18.02.2021 17:05
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а чемпионы без зрителей получается будут пустые чемпионы, а голубые вам вопрос?)))
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