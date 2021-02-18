Флик: "Челси" может далеко зайти в Лиге Чемпионов"

Челси Главный тренер "Баварии" Ханси Флик считает, что "Челси" способен далеко зайти в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

Под руководством Фрэнка Лэмпарда "Челси" удалось выиграть свою группу Лиги Чемпионов, и первым соперником "синих" в плей-офф станет "Атлетико".

Лидер Ла Лиги выглядит грозным соперником, однако Флик не ожидает поспешного вылета "Челси", с недавних пор возглавляемого Томасом Тухелем, который достиг финала Лиги Чемпионов с ПСЖ в прошлом сезоне.

"У "Челси" огромный потенциал в качественном и количественном отношении. Это молодая и очень талантливая команда. Они могут далеко зайти в Лиге Чемпионов в этом сезоне".

"Томас набрался опыта в ПСЖ, и это сослужит ему хорошую службу в "Челси". Он готов к этому вызову", — сообщил Флик France Football.


Метки Бавария, Лига Чемпионов, Флик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 18.02.2021 16:56 # narcot
    заходит челсей в 1/8, а котлеты: "пошли наxуй отсюда, синие пидоры"

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  2. chelsea-69 18.02.2021 16:18 # chelsea-69
    Финал Челсей - МЦ

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  3. iceteam 18.02.2021 16:17 # iceteam
    Вот после таких слов, обычно и происходит жидкий обсёр

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