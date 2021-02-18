Флик: "Челси" может далеко зайти в Лиге Чемпионов"
Главный тренер "Баварии" Ханси Флик считает, что "Челси" способен далеко зайти в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.
Под руководством Фрэнка Лэмпарда "Челси" удалось выиграть свою группу Лиги Чемпионов, и первым соперником "синих" в плей-офф станет "Атлетико".
Лидер Ла Лиги выглядит грозным соперником, однако Флик не ожидает поспешного вылета "Челси", с недавних пор возглавляемого Томасом Тухелем, который достиг финала Лиги Чемпионов с ПСЖ в прошлом сезоне.
"У "Челси" огромный потенциал в качественном и количественном отношении. Это молодая и очень талантливая команда. Они могут далеко зайти в Лиге Чемпионов в этом сезоне".
"Томас набрался опыта в ПСЖ, и это сослужит ему хорошую службу в "Челси". Он готов к этому вызову", — сообщил Флик France Football.
18.02.2021 16:00
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