Флик: "Челси" может далеко зайти в Лиге Чемпионов"

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик считает, что "Челси" способен далеко зайти в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

Под руководством Фрэнка Лэмпарда "Челси" удалось выиграть свою группу Лиги Чемпионов, и первым соперником "синих" в плей-офф станет "Атлетико".



Лидер Ла Лиги выглядит грозным соперником, однако Флик не ожидает поспешного вылета "Челси", с недавних пор возглавляемого Томасом Тухелем, который достиг финала Лиги Чемпионов с ПСЖ в прошлом сезоне.



"У "Челси" огромный потенциал в качественном и количественном отношении. Это молодая и очень талантливая команда. Они могут далеко зайти в Лиге Чемпионов в этом сезоне".



"Томас набрался опыта в ПСЖ, и это сослужит ему хорошую службу в "Челси". Он готов к этому вызову", — сообщил Флик France Football.