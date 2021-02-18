Каррагер назвал лучшее приобретение "Ливерпуля" в эру Премьер-Лиги

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал Сами Хююпя лучшим приобретением мерсисайдского клуба в эру Премьер-Лиги.

За предыдущие 30 лет "Ливерпуль" совершил немало удачных покупок, включая Фернандо Торреса, Хаби Алонсо, Виргила Ван Дейка и Мохамеда Салаха, однако Каррагер ставит выше всех финского защитника Хююпя.



Перебравшись на "Энфилд" из "Виллем II" за 2.6 млн. фунтов в 1999 году, Сами выиграл с "красными" Лигу Чемпионов, Кубок УЕФА, два Кубка Англии и два Кубка Лиги.



"На мой взгляд, приобретение Сами было лучшим".



"Я вспоминаю о "Ливерпуле" в 1999 году, и они были командой с шестого-седьмого места. Их считали слабой командой. Командой, которую можно запугать. В такую команду пришел Сами, отыграл 10 лет и никогда не травмировался".



"Ливерпуль" превратился из мягкотелой команды в команду, которая очень сильна духом и физически, и в этом есть огромная заслуга Сами".



"Успех, который нам сопутствовал в течение следующих 10 лет при Жераре Улье и Рафе Бенитесе, держался на надежной обороне, а в основе этого был Хююпя".



"Поэтому, если учитывать ценник, отсутствие травм, 10 лет верной службы клубу и выигранные трофеи, то я ставлю Сами на первое место", — цитирует Каррагера Liverpool Echo.