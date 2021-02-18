Анчелотти признал, что "Эвертон" оказался бессилен перед "Сити"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анелотти признал, что для его команды было "почти невозможно" соперничать с "Манчестер Сити".

Обменявшись голами с "Сити" в первом тайме матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" накануне вечером, во втором тайме "Эвертон" пропустил еще дважды и в итоге потерпел поражение 1:3.



Анчелотти чувствует, что "горожане" оказались слишком сильны для его команды, и с такой игрой они точно станут чемпионами.



"Это был очень сложный матч. На протяжении одного часа мы хорошо контролировали игру — с оборонительной точки зрения, конечно. Нам нужно было обороняться, и один час мы делали это хорошо".



"Но когда они забили второй гол, снова отыграться стало почти невозможно. Нам не нужно испытывать сожалений по поводу этого матча. В данный момент ты можешь проиграть "Манчестер Сити".



"Думаю, они на правильном пути, чтобы завоевать титул в этом сезоне", — цитирует Анчелотти The Independent.