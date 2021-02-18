Венгер рассказал, что едва не подписал Мбаппе свободным агентом

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что нападающий Килиан Мбаппе едва не перешел к "канонирам", причем совершенно бесплатно.

Венгер приметил Мбаппе еще задолго до того, как соотечественник Арсена зарекомендовал себя звездой первой величины в ПСЖ.



Венгер лично ездил на переговоры с Мбаппе, надеясь склонить того к переходу из "Монако" в "Арсенал", но Килиан отказался перейти к "канонирам".



"Мы можем поговорить насчет Мбаппе. Я был у него дома, когда он не определился насчет продления своего контракта с "Монако". Он мог перейти в "Арсенал" бесплатно".



"Я бы сказал, что у каждого клуба полно подобных историй. Возьмите "Милан", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси" — везде есть подобные истории", — сообщил Венгер beIN Sports.