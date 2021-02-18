Венгер рассказал, что едва не подписал Мбаппе свободным агентом
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что нападающий Килиан Мбаппе едва не перешел к "канонирам", причем совершенно бесплатно.
Венгер приметил Мбаппе еще задолго до того, как соотечественник Арсена зарекомендовал себя звездой первой величины в ПСЖ.
Венгер лично ездил на переговоры с Мбаппе, надеясь склонить того к переходу из "Монако" в "Арсенал", но Килиан отказался перейти к "канонирам".
"Мы можем поговорить насчет Мбаппе. Я был у него дома, когда он не определился насчет продления своего контракта с "Монако". Он мог перейти в "Арсенал" бесплатно".
"Я бы сказал, что у каждого клуба полно подобных историй. Возьмите "Милан", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси" — везде есть подобные истории", — сообщил Венгер beIN Sports.
18.02.2021 13:00
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Последние комментарии:
кто-то еще удивляется адекватности этого пиздабола венгера))
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через пару месяцев этот маразматик начнет рассказывать что он чуть не подписал холланда))
а потом дойдет до фодена
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заткните этого конченного . уже который год пиздит ебааатио
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http://fapl.ru/posts/84156/?c=1#c7302285 забавно)
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Венгер как типичный коконир, почти в жеппу не дал, но в итоге все-таки дал
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Дед, ну ты чего? Совсем память терять стал. Сколько раз мы эту историю уже слышали?
Помогите с таблетками пожилому человеку.
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Арсенал официально был признан Уефа и Фифа клубом пидорасов , в качестве поздравления ,на Эмирейтс уже направляется золотой дилдо
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ХАХАХАХА.
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старые песни
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