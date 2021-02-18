Венгер рассказал, что едва не подписал Мбаппе свободным агентом

Килиан Мбаппе Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что нападающий Килиан Мбаппе едва не перешел к "канонирам", причем совершенно бесплатно.

Венгер приметил Мбаппе еще задолго до того, как соотечественник Арсена зарекомендовал себя звездой первой величины в ПСЖ.

Венгер лично ездил на переговоры с Мбаппе, надеясь склонить того к переходу из "Монако" в "Арсенал", но Килиан отказался перейти к "канонирам".

"Мы можем поговорить насчет Мбаппе. Я был у него дома, когда он не определился насчет продления своего контракта с "Монако". Он мог перейти в "Арсенал" бесплатно".

"Я бы сказал, что у каждого клуба полно подобных историй. Возьмите "Милан", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси" — везде есть подобные истории", — сообщил Венгер beIN Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Мбаппе, Монако

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2021 13:00

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  1. superperez101 18.02.2021 13:40 # superperez101
    кто-то еще удивляется адекватности этого пиздабола венгера))

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  2. superperez101 18.02.2021 13:39 # superperez101
    через пару месяцев этот маразматик начнет рассказывать что он чуть не подписал холланда))
    а потом дойдет до фодена

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  3. rakhat 18.02.2021 13:38 # rakhat
    заткните этого конченного . уже который год пиздит ебааатио

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  4. avetis 18.02.2021 13:34 # avetis
    http://fapl.ru/posts/84156/?c=1#c7302285 забавно)

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  5. lemass 18.02.2021 13:22 # lemass
    Венгер как типичный коконир, почти в жеппу не дал, но в итоге все-таки дал

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  6. shinigami 18.02.2021 13:13 # shinigami
    Дед, ну ты чего? Совсем память терять стал. Сколько раз мы эту историю уже слышали?
    Помогите с таблетками пожилому человеку.

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  7. jirrort 18.02.2021 13:05 # jirrort
    Арсенал официально был признан Уефа и Фифа клубом пидорасов , в качестве поздравления ,на Эмирейтс уже направляется золотой дилдо

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  8. felix-the-cat 18.02.2021 13:03 # felix-the-cat
    ХАХАХАХА.

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  9. melwood-lfc 18.02.2021 13:02 # melwood-lfc
    старые песни

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