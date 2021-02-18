Артета доволен самоотдачей Виллиана

Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил уверенность, что вингер Виллиан нащупает свою игру.

После своего перехода из "Челси" свободным агентом Виллиан отметился лишь двумя результативными передачами в 18 матчах Премьер-Лиги, включая две в игре первого тура против "Фулхэма".



В последнее время зарабатывающий 250 тысяч фунтов в неделю Виллиан даже перестал проходить в стартовый состав, однако Артета не ставит под сомнение профессионализм 32-летнего бразильца.



"То, что он делает в данный момент, как он тренируется, как он трудится, как он старается ради команды, в точности соответствует моим требованиям".



"Больше он успешен на футбольном поле или меньше, это уже другое дело. Но с его мастерством это придет".



"Полная самоотдача и желание на каждой тренировке и при каждой возможности сыграть — это минимум, который я требую от каждого из игроков. И пока что Виллиан дает мне это каждый день".



"Нет, я не говорю, что критика в его адрес несправедлива, потому что от Вилли очень многого ожидают в плане голов и результативных передач. Люди также ожидают, что он будет играть в стартовом составе, так что это нормально, когда люди пишут всякое про него".



"Мы должны оградить его от этого, мы должны максимально его поддержать, потому что он заслуживает этого своим профессионализмом и тем, как он ведет себя каждый день", — цитирует Артету Football.London.