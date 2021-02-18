Анонс первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

В четверг, 18 февраля, "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Лестер" и "Арсенал" проведут свои первые встречи в 1/16 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВОЛЬФСБЕРГ — ТОТТЕНХЭМ 20:55 Онлайн-трансляция



Выезд в Будапешт является хорошей возможностью для "Тоттенхэма" отвлечься от своей ситуации в Премьер-Лиге, где "шпоры" проиграли четыре из пяти последних матчей и опустились уже на девятое место.



"Вольфсберг" в данный момент занимает третье место в австрийской Бундеслиге, а в своей группе Лиги Европы опередил "Фейеноорд" и московский ЦСКА, финшировав позади загребского "Динамо".



- Это будет первая официальная встреча "Вольфсберга" не только с "Тоттенхэмом", но и с английской командой вообще.



- "Тоттенхэм" ни разу не уступил в своих шести встречах (включая квалификацию) с австрийскими командами в еврокубках, включая победу и ничью против ЛАСКа ранее в этом сезоне.



- Это первый для "Вольфсберга" матч на вылет в еврокубках.



- В семи последних противостояниях в плей-офф европейских турниров "Тоттенхэму" не удавалось выиграть первый матч.



- Включая финалы, Жозе Моуриньо выходил победителем из всех 12 противостояний в плей-офф Кубка УЕФА / Лиги Европы.



Ожидается, что защищать ворота "Тоттенхэма" будет доверено Джо Харту. Серхио Регилон не готов вернуться из лазарета, как и Серж Орье с Джовани Ло Чельсо.



РЕАЛ СОСЬЕДАД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:55 Онлайн-трансляция



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уже признал, что его команда не имеет реальных шансов догнать "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, так что значение Лиги Европы повышается для "красных дьяволов".



"Юнайтед" попал в Лигу Европы лишь потому, что не смог преодолеть групповую стадию Лиги Чемпионов — болельщики "дьяволов" еще долго будут помнить роковые матчи против "Башакшехира" и "РБ Лейпциг".



- Прежде эти команды играли друг с другом лишь дважды — на групповой стадии Лиги Чемпионов сезона 2013/14, когда "Юнайтед" победил 1:0 дома и сыграл без голов на выезде.



- "Юнайтед" не выиграл ни одного из девяти последних матчей против испанских команд в еврокубках — три ничьи и шесть поражений.



- "Реал Сосьедад" проиграл четыре из пяти последних матчей в плей-офф еврокубков.



- "Юнайтед" потерпел только одно поражение в 16 последних матчах Лиги Европы на вылет (10 побед, 5 ничьих).



"Юнайтед" оставил дома травмированных Поля Погба, Донни Ван де Бека и Эдинсона Кавани. Скотту Мактоминею и Антони Мартиалю предстоят фитнес-тесты.



СЛАВИЯ — ЛЕСТЕР 20:55 Онлайн-трансляция



Это тот случай, когда "Лестер" вынужден разрываться на несколько фронтов. Дела "лис" в Премьер-Лиге идут более чем успешно — в минувший уикенд они одержали волевую победу 3:1 против "Ливерпуля" и ворвались в топ-4.



Теперь главному тренеру "Лестера" Брендану Роджерсу предстоит расставить приоритеты и, возможно, поберечь силы на воскресный выезд к "Астон Вилле".



- "Лестер" станет шестой английской командой, с которой когда-либо встречалась "Славия". Пражане выиграли только один из 11 таких матчей — 2:1 у "Лидса" в Кубке УЕФА сезона 1999/2000.



- "Лестер" выиграл лишь один из семи последних выездных матчей в еврокубках.



- В своем предыдущем противостоянии в плей-офф еврокубков "Славия" дважды уступила "Челси" — в 1/4 финала Лиги Европы сезона 2018/19.



- "Лестер" выиграл только один из 10 последних матчей в плей-офф европейских турниров.



- Нападающий "Лестера" Джейми Варди забивал в каждом из трех последних матчей в еврокубках, этим повторив клубный рекорд Кеннета Кейуорта.



Нападающий "Лестера" Айозе Перес вне игры с травмой колена. Джеймс Джастин едва перенес операцию на крестообразных связках. Рикарду Перейра получил передышку и этот выезд пропускает.



БЕНФИКА — АРСЕНАЛ 23:00 Онлайн-трансляция



Из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений оба матча эти команды проведут на нейтральных полях, сперва встретившись в Риме, а затем в пригороде Афин.



12 месяцев назад "Арсенал" выбыл с этой стадии соревнования, не справившись с "Олимпиакосом", так что команда Микеля Артеты, наверняка, жаждет сделать шаг вперед.



- В 1/8 финала Кубка европейских чемпионов сезона 1991/92 "Бенфика" победила "Арсенал" 4:2 по сумме двух матчей (1:1 дома, 1:3 на выезде), и то были две единственные встречи между этими командами.



- Прежде "Арсенал" играл с пятью различными португальскими командами, победив их все, кроме "Бенфики".



- В девяти последних противостояниях в плей-офф Лиги Европы "Бенфика" неизменно выигрывала первый матч, если тот проходил дома.



- "Бенфика" выиграла 14 из 17 последних первых матчей на стадии плей-офф Лиги Европы.



Защитник "Арсенала" Киран Тирни залечил свою ногу, но Томас Партей остается в лазарете.