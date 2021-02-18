Гюндоган вернется к "Арсеналу"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган вернется в строй к матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшее воскресенье.

Получив повреждение паха против "Тоттенхэма" в минувший уикенд, Гюндоган был вынужден пропустить победу 1:3 над "Эвертоном" накануне вечером.



Однако выездом на "Гудисон Парк" отсутствие Илкая и ограничится. С "Арсеналом" "горожане" сыграют, обладая и лучшим игроком Премьер-Лиги в январе, и сыгравшим свои первые минуты после травмы Кевином Де Брюйне.



"Ему (Гюндогану) гораздо, гораздо лучше. Его проблема незначительна, но чтобы не рисковать сегодня, мы дали ему несколько дней на восстановление".



"Но к "Арсеналу" и менхенгладбахской "Боруссии" он должен быть готов. Конечно, Гюндо исключителен. Мы уже говорили об этом — если ты хочешь выигрывать трофеи, тебе нужна вся глубина состава", — цитирует Гвардиолу Goal.