Гюндоган вернется к "Арсеналу"

Илкай Гюндоган Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган вернется в строй к матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшее воскресенье.

Получив повреждение паха против "Тоттенхэма" в минувший уикенд, Гюндоган был вынужден пропустить победу 1:3 над "Эвертоном" накануне вечером.

Однако выездом на "Гудисон Парк" отсутствие Илкая и ограничится. С "Арсеналом" "горожане" сыграют, обладая и лучшим игроком Премьер-Лиги в январе, и сыгравшим свои первые минуты после травмы Кевином Де Брюйне.

"Ему (Гюндогану) гораздо, гораздо лучше. Его проблема незначительна, но чтобы не рисковать сегодня, мы дали ему несколько дней на восстановление".

"Но к "Арсеналу" и менхенгладбахской "Боруссии" он должен быть готов. Конечно, Гюндо исключителен. Мы уже говорили об этом — если ты хочешь выигрывать трофеи, тебе нужна вся глубина состава", — цитирует Гвардиолу Goal.


Метки Гюндоган, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 18.02.2021 10:55 # chelsea88
    Да шитюки своих сучек гейгуннеров и вторым составом разъе6ут.

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  2. mancityman 18.02.2021 10:49 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  3. wengerrrro 18.02.2021 10:08 # wengerrrro
    он никогда не играл за арсенал, куйни не неси, мишайло

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