Гвардиола: "Сити" не смотрит в таблицу"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не думает о титуле Премьер-Лиги.

Обыграв "Эвертон" со счетом 3:1 накануне вечером, "Сити" развил свою победную серию до 17 матчей с учетом всех соревнований и теперь имеет 10 очков преимущества над ближайшим преследователем.



Однако Гвардиола и его игроки не смотрят в таблицу — им лишь важно набрать три очка в следующем матче, а следующий матч обещает быть очень непростым.



"Я не наблюдаю того, чтобы команда думала о таблице. Мы разговаривали об этом. Мы здесь не для того, чтобы оберегать свое лидерство, нам лишь важно набрать три очка".



"Предстоит побороться еще за 42 очка, и мы в середине февраля. Теперь нам нужно отдохнуть несколько дней — впереди так много матчей".



"Наша серия? Это довольно мило, этого никогда не случалось прежде... Но футбол — это вид спорта, где тебя не ждут, и наша следующая цель — "Арсенал". Конечно, сегодня мы насладимся победой, но завтра днем начнем думать об "Арсенале", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.