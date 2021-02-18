Гвардиола: "Сити" не смотрит в таблицу"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не думает о титуле Премьер-Лиги.
Обыграв "Эвертон" со счетом 3:1 накануне вечером, "Сити" развил свою победную серию до 17 матчей с учетом всех соревнований и теперь имеет 10 очков преимущества над ближайшим преследователем.
Однако Гвардиола и его игроки не смотрят в таблицу — им лишь важно набрать три очка в следующем матче, а следующий матч обещает быть очень непростым.
"Я не наблюдаю того, чтобы команда думала о таблице. Мы разговаривали об этом. Мы здесь не для того, чтобы оберегать свое лидерство, нам лишь важно набрать три очка".
"Предстоит побороться еще за 42 очка, и мы в середине февраля. Теперь нам нужно отдохнуть несколько дней — впереди так много матчей".
"Наша серия? Это довольно мило, этого никогда не случалось прежде... Но футбол — это вид спорта, где тебя не ждут, и наша следующая цель — "Арсенал". Конечно, сегодня мы насладимся победой, но завтра днем начнем думать об "Арсенале", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
18.02.2021 09:00
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