У "Ливерпуля" есть деньги на Мбаппе

"Ливерпуль" готов побороться за нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, если тот будет доступен для трансфера грядущим летом.

К своим 22 годам Мбаппе успел выиграть четыре титула Лиги 1, два Кубка Франции и клубный Чемпионат Мира. Однако амбиции гонят Килиана вперед.



Мбаппе до сих пор не согласился на новый контракт с ПСЖ, а его действующий истекает в конце следующего сезона. Фактически у чемпионов Лиги 1 не остается иного выбора, кроме как продать Килиана грядущим летом, если продление сотрудничества окажется невозможно.



По информации Le Parisien, в случае продажи Мбаппе ПСЖ потребует компенсацию в 200 миллионов евро (174 млн. фунтов), и такая цена не отпугивает "Ливерпуль". Владельцы мерсисайдского клуба готовы на такие траты, учитывая исключительный характер трансфера.



Правда, "Ливерпуль" рискует столкнуться с конкуренцией других клубов вроде "Реала", "Манчестер Сити" и "Ювентуса", а вдобавок должен будет удовлетворить запросы самого Килиана, который по своему следующему контракту надеется получать свыше 500 тыс. фунтов в неделю — например, для "Барсы" это отказалось чересчур, и каталонцы вышли из борьбы за игрока сборной Франции.