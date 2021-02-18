У "Ливерпуля" есть деньги на Мбаппе
"Ливерпуль" готов побороться за нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, если тот будет доступен для трансфера грядущим летом.
К своим 22 годам Мбаппе успел выиграть четыре титула Лиги 1, два Кубка Франции и клубный Чемпионат Мира. Однако амбиции гонят Килиана вперед.
Мбаппе до сих пор не согласился на новый контракт с ПСЖ, а его действующий истекает в конце следующего сезона. Фактически у чемпионов Лиги 1 не остается иного выбора, кроме как продать Килиана грядущим летом, если продление сотрудничества окажется невозможно.
По информации Le Parisien, в случае продажи Мбаппе ПСЖ потребует компенсацию в 200 миллионов евро (174 млн. фунтов), и такая цена не отпугивает "Ливерпуль". Владельцы мерсисайдского клуба готовы на такие траты, учитывая исключительный характер трансфера.
Правда, "Ливерпуль" рискует столкнуться с конкуренцией других клубов вроде "Реала", "Манчестер Сити" и "Ювентуса", а вдобавок должен будет удовлетворить запросы самого Килиана, который по своему следующему контракту надеется получать свыше 500 тыс. фунтов в неделю — например, для "Барсы" это отказалось чересчур, и каталонцы вышли из борьбы за игрока сборной Франции.
18.02.2021 07:00
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Слабонервным и легковерным фанам Ливерпуля рекомендую не читать утренний фапл, тем более с лягушачьими утками
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Деньги то у многих есть на Мбаппе... вот только парень сам куда хочет .. вопрос
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Мы не потянем этот трансфер.
Если уж есть такие деньги, то эти 174 млн фунтов и 500 тысяч заработной платы нужно инвестировать в троих игроков высокого уровня. К примеру, Сарр, центральный защитник и полузащитник на замену Вейналдуму.
А Ориги, Шакири и Матипа надо отпускать, Минамино на след сезон оставлять у святых.
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А ещё Внегре чуть не подписал его
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