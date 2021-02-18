"Тоттенхэм" оценил Кейна в 150 миллионов фунтов

"Тоттенхэм" установил цену в 150 миллионов фунтов за своего нападающего Харри Кейна в преддверии летнего трансферного окна.

В предыдущие годы "Тоттенхэм" занимал весьма однозначную позицию насчет Кейна, исключая продажу своего бомбардира, да и сам Харри не делал никаких намеков на смену клуба, уверяя, как он счастлив в Северном Лондоне.



За годы выступлений в "Тоттенхэме" Кейн заслужил репутацию одного из лучших нападающих планеты, завоевав ряд престижных индивидуальных наград, включая "Золотые бутсы" Премьер-Лиги и Чемпионата Мира, однако до сих пор остается без командных трофеев.



Говоря о трофеях, стоит сказать, что "шпоры" связывали большие надежды в этом плане с приходом Жозе Моуриньо на должность главного тренера, однако лондонцы выступают крайне неубедительно в последние недели, рискуя не попасть даже в Лигу Европы, не говоря уже о Лиге Чемпионов.



Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, ситуация Кейна вызывает интерес со стороны "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", которые планируют обзавестись забивными форвардами грядущим летом.



В "Тоттенхэме" у жаждущего трофеев Кейна есть рассчитанный до 2024 года контракт с зарплатой в 200 тыс. фунтов в неделю, и "Сити" с "Юнайтед" без особых проблем предложат Харри более заманчивые личные условия.



А вот договориться с Даниэлем Леви будет сложнее, потому что президент "шпор" собирается потребовать за Кейна рекордные для английского футбола 150 млн. фунтов.



Если кто-либо из клубов Манчестера решится выложить указанную сумму, несмотря на экономический кризис, капитан сборной Англии станет третьим самым дорогим футболистом в истории после Неймара и Килиана Мбаппе.