"Сити" победил "Эвертон" и увеличил свой отрыв до 10 очков

"Манчестер Сити" увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до двузначного благодаря 17-й победе подряд с учетом всех соревнований — 1:3 в гостях у "Эвертона".

Впервые с 30 января на воротах у "ирисок" появился Джордан Пикфорд. Также вернулись в состав Йерри Мина, Майкл Кин и Алекс Ивоби.



"Горожане" недосчитались травмированного Илкая Гюндогана, а Джон Стоунс и Александр Зинченко были переведены в запас. Вместо этого трио появились Рубен Диаш, Кайл Уолкер и Рияд Махрез.



Уже на второй минуте гости обозначили свои намерения, плотным дальним ударом Жоау Канселу проверив Пикфорда на бдительность.



"Сити" принялся оказывать давление, но большинство атак если и завершались ударом, то неподготовленным. "Горожанам" не хватало мысли при розыгрыше мяча.



"Эвертон" вообще не отвечал и в конце концов пропустил. На 32-й минуте Фил Фоден пробил в касание по отскочившему к нему мячу внутри штрафной, а рикошет от Шеймуса Коулмена, который заменил получившего травму Мину, не оставил Пикфорду шансов на спасение — 0:1.



Впрочем, уже спустя пять минут Коулмен исправился, выполнив заброс с правого края штрафной к дальней штанге, где Люка Динь решил бить в касание. Мяч угодил в штангу, отскочил в Ришарлисона и оказался в воротах — 1:1. Это была практически единственная опасная атака хозяев в первом тайме.



После перерыва "Сити" взял своего соперника в тиски, став оказывать более направленное давление. И на 63-й минуте Махрез вывел свою команду вперед, с линии штрафной площади нанеся крученый удар с отскоком от штанги — 1:2.



Поведя в счете второй раз за матч, "горожане" ничего не позволили сопернику, а на 77-й минуте окончательно сняли интригу. Ускользнув от Гульфи Сигурдссона и получив свободное пространство на подступах к штрафной, Бернарду Силва неотразимо пробил — 1:3.



Помимо шального гола Ришарлисона, "Эвертон" ничего не смог противопоставить "Сити", который оказался на порядок сильнее и провел далеко не самый напряженный матч.



"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче