"Сити" победил "Эвертон" и увеличил свой отрыв до 10 очков

Рияд Махрез "Манчестер Сити" увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до двузначного благодаря 17-й победе подряд с учетом всех соревнований — 1:3 в гостях у "Эвертона".

Впервые с 30 января на воротах у "ирисок" появился Джордан Пикфорд. Также вернулись в состав Йерри Мина, Майкл Кин и Алекс Ивоби.

"Горожане" недосчитались травмированного Илкая Гюндогана, а Джон Стоунс и Александр Зинченко были переведены в запас. Вместо этого трио появились Рубен Диаш, Кайл Уолкер и Рияд Махрез.

Уже на второй минуте гости обозначили свои намерения, плотным дальним ударом Жоау Канселу проверив Пикфорда на бдительность.

"Сити" принялся оказывать давление, но большинство атак если и завершались ударом, то неподготовленным. "Горожанам" не хватало мысли при розыгрыше мяча.

"Эвертон" вообще не отвечал и в конце концов пропустил. На 32-й минуте Фил Фоден пробил в касание по отскочившему к нему мячу внутри штрафной, а рикошет от Шеймуса Коулмена, который заменил получившего травму Мину, не оставил Пикфорду шансов на спасение — 0:1.

Впрочем, уже спустя пять минут Коулмен исправился, выполнив заброс с правого края штрафной к дальней штанге, где Люка Динь решил бить в касание. Мяч угодил в штангу, отскочил в Ришарлисона и оказался в воротах — 1:1. Это была практически единственная опасная атака хозяев в первом тайме.

После перерыва "Сити" взял своего соперника в тиски, став оказывать более направленное давление. И на 63-й минуте Махрез вывел свою команду вперед, с линии штрафной площади нанеся крученый удар с отскоком от штанги — 1:2.

Поведя в счете второй раз за матч, "горожане" ничего не позволили сопернику, а на 77-й минуте окончательно сняли интригу. Ускользнув от Гульфи Сигурдссона и получив свободное пространство на подступах к штрафной, Бернарду Силва неотразимо пробил — 1:3.

Помимо шального гола Ришарлисона, "Эвертон" ничего не смог противопоставить "Сити", который оказался на порядок сильнее и провел далеко не самый напряженный матч.

"Эвертон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2021 01:10

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  1. gandalf 18.02.2021 01:34 # gandalf
    6лять какой-то е6лан е6нул канселу по колену на посл минуте, похоже было на крестцы.........

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  2. reams 18.02.2021 01:29 # reams
    ожидаемо ДеБрюйне восстановился аккурат к матчу с Арсеналом, всегда так было, да, да и пох, тем легче будет игра для Сити

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  3. master-fakaster 18.02.2021 01:21 # master-fakaster
    КОРОЛИ!!!

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  4. januzaj00 18.02.2021 01:20 # januzaj00
    КОРОЛИ!!!

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  5. mancityman 18.02.2021 01:19 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  6. brown-ale 18.02.2021 01:19 # brown-ale
    Пеп сделает требл в этом сезоне. Скриньте.

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  7. skychnie-oboi 18.02.2021 01:16 # skychnie-oboi
    МС по делу забирает картонную АПЛ - базара ноль.

    Но даже 10 чашек не сравнятся для Мансура - с золотой медалью ЛЧ.

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  8. kukuruzzo 18.02.2021 01:16 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!!

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  9. dallaslp 18.02.2021 01:11 # dallaslp
    вообще похую. даже дверь открыта

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