Мерфи не считает ошибкой перевод Хендерсона в оборону

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи не считает ошибкой перевод капитана "красных" Джордана Хендерсона в центр обороны.

После победы "Ливерпуля" над "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов (0:2) легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд озвучил довольно популярное мнение о том, что Хендерсона стоит вернуть в центр поля.



По мнению Мерфи, больше всех от смены позиции Хендерсона пострадал правый защитник Трент Александер-Арнольд, однако Данни все равно одобряет решение главного тренера Юргена Клоппа.



"Обладая своим опытом и скоростью, Джордан хорошо играет в центре обороны. У них не так много других полузащитников, которые достаточно атлетичны для игры в обороне".



"Думаю, основная проблема здесь в том, что прежде его чутье опасности и отличная физическая подготовка очень помогали Тренту Александер-Арнольду".



"Джордан играл справа в тройке полузащитников, обеспечивая Тренту великолепную поддержку и страховку, и без него Тренту приходится сложно".



"Но я не думаю, что использование Джордана Хендерсона в обороне в последнее время является ошибкой".



"Юрген Клопп поступил разумно, опустив в четверку обороны опытного игрока вместо того, чтобы использовать в связке двух молодых парней, у которых нет лидерских качеств Джордана и его скорости", — сообщил Мерфи talkSPORT.