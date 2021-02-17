Моуриньо: "Не ощущаю никакого давления"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что не испытывает дополнительного давления в преддверии старта в плей-офф Лиги Европы.

Как известно, "Тоттенхэм" уже вылетел из Кубка Англии, а в финале Кубка Лиги сразится с "Манчестер Сити", который в данный момент выглядит устрашающе и которому "шпоры" проиграли в минувший уикенд со счетом 3:0.



А в Премьер-Лиге "Тоттенхэм" только девятый, поэтому фанаты "шпор" возлагают огромные надежды на Лигу Европы — и в плане завоевания трофея, и в плане попадания в Лигу Чемпионов на будущий год.



Однако в преддверии первого матча 1/16 финала против "Вольфсберга" Моуриньо заверил, что он не нервничает.



"Я не ощущаю никакого давления. Я ощущаю ответственность, амбиции и мотивацию — но не давление. Это совсем другое и гораздо лучше, чем давление".



"Я уже поговорил с игроками сегодня, и мы поговорим снова перед ужином сегодня вечером".



"Это очень длинное соревнование, и для нас это будет уже 10-й матч в Лиге Европы. Это безумие, потому что мы даже не на полпути".



"В силу всех этих причин выиграть это соревнование очень сложно, однако у нас должны быть амбиции и мотивация к победе. На нас лежит ответственность выставлять сильный состав для достижения нужного результата", — цитирует Моуриньо Sky Sports.