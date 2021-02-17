Клубы Премьер-Лиги выступили против реформы Лиги Чемпионов

Клубы Премьер-Лиги высказались против предложений УЕФА по изменению формата Лиги Чемпионов.

Напомним, ранее в феврале стало известно, что с 2024 года УЕФА хочет изменить формат Лиги Чемпионов, в результате чего сразу шесть клубов Премьер-Лиги могут быть допущены в элитный европейский турнир.



Новый формат подразумевает, что количество участников Лиги Чемпионов увеличится до 36, и каждому будет гарантировано минимум 10 матчей. Матчи предлагается играть каждый месяц клубного сезона.



Как сообщает The Telegraph, соответствующие идеи обсуждались во время видеоконференции боссов 20 клубов Премьер-Лиги в четверг.



Клубы Премьер-Лиги не в восторге от предложений УЕФА, считая, что дополнительные матчи Лиги Чемпионов заберут долю их доходов от телетрансляций.



Кроме того, расширение Лиги Чемпионов потребовало бы упразднения Кубка Лиги, который является значительным источником доходов для клубов Футбольной Лиги.



Также представители Премьер-Лиги скептически отнеслись к идее учитывать клубные коэффициенты при распределении путевок в Лигу Чемпионов.



Премьер-Лига ожидает, что УЕФА учтет эту обратную связь и улучшит свой проект реформ.