Рюдигер: "Я уже наладил контакт с Алабой"
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер рассказал, что уже общается с Давидом Алабой из "Баварии".
Прошлым летом Антонио поспособствовал переходу в "Челси" Тимо Вернера и Кая Хаверца, своих партнеров по сборной Германии. Болельщики лондонского клуба даже прозвали своего защитника "агентом Рюдигером".
Сейчас "агент Рюдигер" вновь взялся за дело и готов помочь "Челси" заполучить Алабу, покидающего "Баварию" свободным агентом. Также Антонио предлагает свое экспертное мнение насчет Никласа Зюле и Джерома Боатенга, если те вдруг заинтересуют "синих".
Если "Челси" решит сделать одного из этих трех игроков своей трансферной целью, я буду готов ответить на любые вопросы".
"Я очень хорошо знаю Джерома с Никласо, и я уже наладил контакт с Давидом Алабой", — сообщил Рюдигер Bild.
17.02.2021 21:00
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