Рюдигер: "Я уже наладил контакт с Алабой"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер рассказал, что уже общается с Давидом Алабой из "Баварии".

Прошлым летом Антонио поспособствовал переходу в "Челси" Тимо Вернера и Кая Хаверца, своих партнеров по сборной Германии. Болельщики лондонского клуба даже прозвали своего защитника "агентом Рюдигером".



Сейчас "агент Рюдигер" вновь взялся за дело и готов помочь "Челси" заполучить Алабу, покидающего "Баварию" свободным агентом. Также Антонио предлагает свое экспертное мнение насчет Никласа Зюле и Джерома Боатенга, если те вдруг заинтересуют "синих".



Если "Челси" решит сделать одного из этих трех игроков своей трансферной целью, я буду готов ответить на любые вопросы".



"Я очень хорошо знаю Джерома с Никласо, и я уже наладил контакт с Давидом Алабой", — сообщил Рюдигер Bild.