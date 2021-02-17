Анри близок к назначению главным тренером "Борнмута"

Тьерри Анри Легенда "Арсенала" Тьерри Анри близок к назначению на должность главного тренера "Борнмута".

Две недели назад "Борнмут" попрощался с Джейсоном Тиандаллом, который в свою очередь принял "вишенок" из рук Эдди Хау прошлым летом.

В последних матчах обязанности главного тренера "Борнмута" на временной основе исполнял Джонатан Вудгейт, однако Daily Mirror ожидает, что вскоре экс-защитник сборной Англии уступит свое место Анри.

За плечами у Тьерри опыт работы ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. В качестве самостоятельного специалиста 43-летний француз пробовал себя в "Монако", а прямо сейчас возглавляет "Монреаль" из МЛС.

За последние две недели "Борнмут" провел собеседования с целым рядом тренеров, включая Джона Терри, Патрика Виейра и Дэвида Вагнера, однако сейчас у "вишенок" появилась уверенность, что Анри — тот, кто нужен клубу.

Добавим, что прямо сейчас "Борнмут" находится в зоне плей-офф Чемпионшипа и имеет более чем реальные шансы вернуться в Премьер-Лигу на будущий сезон.


Метки Анри, Борнмут, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2021 20:00

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  1. chelsea88 17.02.2021 20:29 # chelsea88
    Пзда борнмуту значит. Из гейгуннерастов в рот вые6аных нормальных тренеров не бывает. Только заднеприводные микспёсики в своей радужной реальности называют днищ вулвича топарями.Пользователь получил предупреждение

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