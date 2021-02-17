Моуриньо заступился за Льориса и сравнил того с Алиссоном
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил поддержку своему голкиперу Уго Льорису, сравнив того с Алиссоном из "Ливерпуля".
Льорис был сурово критикуем прессой и болельщиками за пропущенные голы в недавних матчах против "Эвертона" и "Манчестер Сити".
Однако Моуриньо уверяет, что 34-летний француз не утратил свое мастерство, а спады случаются даже у лучших.
"Когда ты игрок топ-уровня, после одной, двух или трех ошибок ты не перестаешь быть игроком топ-уровня. Это самое важное".
"Например, для меня Алиссон является одним из пяти лучших голкиперов в мире, и пару матчей подряд — не вчера, но ранее — он совершал большие ошибки, но он все равно один из пяти лучших голкиперов в мире".
"То же самое с Уго. Он удивительный, удивительный голкипер, который суперстабилен с момента своего возвращения после того перелома".
"Если он и ответственен за один-другой пропущенный гол в последнее время, он остается прежним голкипером. Он мой первый номер, и я всецело ему доверяю и верю в него", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
17.02.2021 19:00
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