Моуриньо заступился за Льориса и сравнил того с Алиссоном

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил поддержку своему голкиперу Уго Льорису, сравнив того с Алиссоном из "Ливерпуля".

Льорис был сурово критикуем прессой и болельщиками за пропущенные голы в недавних матчах против "Эвертона" и "Манчестер Сити".



Однако Моуриньо уверяет, что 34-летний француз не утратил свое мастерство, а спады случаются даже у лучших.



"Когда ты игрок топ-уровня, после одной, двух или трех ошибок ты не перестаешь быть игроком топ-уровня. Это самое важное".



"Например, для меня Алиссон является одним из пяти лучших голкиперов в мире, и пару матчей подряд — не вчера, но ранее — он совершал большие ошибки, но он все равно один из пяти лучших голкиперов в мире".



"То же самое с Уго. Он удивительный, удивительный голкипер, который суперстабилен с момента своего возвращения после того перелома".



"Если он и ответственен за один-другой пропущенный гол в последнее время, он остается прежним голкипером. Он мой первый номер, и я всецело ему доверяю и верю в него", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.