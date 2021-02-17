Агент винит Моуриньо в том, что Бэйл мало играет

Агент Джонатан Барнетт объяснил, почему вингер Гарет Бэйл так мало играет за "Тоттенхэм" в этом сезоне.

После своего возвращения к "шпорам" на правах аренды из "Реала" 31-летний Бэйл отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



По мнению Барнетта, это главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо несет ответственность за то, что приближающийся к концу своей карьеры игрок так редко выходит на поле.



"Почему Бэйл не играет регулярно? Он приближается к концу своей карьеры. Вам правда стоит задать этот вопрос Моуриньо".



"Люди говорят: "Что с ним случилось?" А я скажу вам, что с ним случилось. Он выиграл больше трофеев за рубежом, чем любой другой британский игрок за всю историю".



"Он в очень хорошем финансовом положении, у него достаточно денег до конца своей жизни, и он ведет очень хороший образ жизни. Вот что с ним случилось", — цитирует Барнетта The Independent.