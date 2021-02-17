Погба уже не сыграет в феврале

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба уже не сыграет в этом месяце из-за травмы бедра.

Погба находится вне игры с матча против "Эвертона" 6 февраля (3:3), когда ему потребовалась замена уже в перво тайме.



В преддверии выезда к "Реал Сосьедад" в рамках Лиги Европы главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что Погба пропустит ближайшие игры, включая противостояние с "Челси" в Премьер-Лиге 28 февраля.



"Поль восстанавливается. Он начинает получать лечение. Ему потребуется еще несколько недель, и в феврале он уже точно не сыграет. Мы не увидим Поля еще несколько недель, это определенно", — цитирует Сульшера The Independent.