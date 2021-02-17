Харви Барнс мечтает отправиться на Евро

Нападающий "Лестера" Харви Барнс заявил, что мечтает отправиться на Чемпионат Европы со сборной Англии грядущим летом.

В 31 матче этого сезона 23-летний Барнс забил 12 голов и отдал три результативные передачи, и такой вклад Харви помогает "Лестеру" вести борьбу за место в топ-4 Премьер-Лиги.



Дебютировав за сборную Англии в октябре, теперь Барнс пытается делать все возможное, чтобы главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт о нем не забывал.



"Для меня как для английского игрока Чемпионат Европы должен быть мотивацией. Каждый может видеть, какой глубиной состава и каким мастерством обладает сборная Англии, так что это непростая задача для каждого".



"Надеюсь, у меня будут высокие шансы отправиться туда, если я сохраню свою форму в клубе и продолжу прогрессировать в остатке сезона".



"Я очень доволен своими показателями в последние 12 месяцев. Перед стартом сезона я поставил перед собой задачу увеличить количество своих голов и результативных передач", — цитирует Барнса Sky Sports.