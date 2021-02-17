Фердинанд считает, что "Ливерпулю" нужно вернуть Хендерсона в полузащиту

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что ключом к возвращению "Ливерпуля" в форму является перевод капитана Джордана Хендерсона назад в полузащиту.

Из-за травм Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса, Жоэля Матипа и Фабиньо главный тренер "красных" Юрген Клопп вынужден использовать Хендерсона в качестве центрального защитника.



По мнению Фердинанда, со сменой позиции Хендерсона команда лишилась своего "мотора", и Рио не видит у мерсисайдцев других полузащитников, способных столь же хорошо выполнять черновую работу в центре поля.



"В 12 матчах, что он сыграл в центре полузащиты, они потерпели ноль поражений. В 12 матчах, где его не было в составе или он играл в центре обороны, они потерпели шесть поражений".



"Это говорит о том, что от его расположения на поле многое зависит. Он является мотором команды, он ориентирован на оборону, ему нравится делать эту черновую работу".



"Сейчас в полузащите играют другие игроки, у которых есть свои замечательные качества, но кто-нибудь должен делать эту черновую работу".



"Они должны преследовать соперников, быть агрессивными, подключать крайних защитников вперед, а также страховать партнеров".



"Невооруженным глазом можно сразу этого не увидеть, но это жизненно важные компоненты любой команды", — сообщил Фердинанд BT Sport.