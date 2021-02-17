Гвардиола опасается международного перерыва в марте

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опасается, что приближающийся международный перерыв негативно скажется на форме его команды.

В данный момент "Сити" выглядит абсолютно лучшей командой Премьер-Лиги, выиграв все 16 своих последних матчей с учетом всех соревнований, и на всех парах мчится к титулу.

Однако уже в следующем месяце, в промежуток между 22 и 31 марта, Гвардиоле придется распустить своих игроков по сборным. "Горожане" рискуют растерять свой ритм, вдобавок угроза COVID-19 по-прежнему актуальна.

"Единственный способ уберечь себя от вируса заключается в том, чтобы остаться дома, не шевелиться, соблюдать социальную дистанцию, ни с кем не контактировать и никуда не ездить".

"Но впереди поездки — игроки отправятся по своим национальным командам, и их будет достаточно сложно контролировать. Думаю, у нас возникнут некоторые проблемы, к сожалению".

"Я бы хотел надеяться или сказать, что проблем не будет, но предыдущий опыт говорит об обратном. Если ты куда-то отправляешься, значит ты рискуешь вступить в контакт с вирусом".

"Думаю, Премьер-Лига должна озаботиться этим. Все лиги должны быть озабочены", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 17.02.2021 14:38 # vyrentz
    Едет на самовозе и при этом ноет, он, случайно, с Хэмом не одной крови?

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  2. electric 17.02.2021 14:25 # electric
    БАРОН!!!

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  3. superperez101 17.02.2021 14:09 # superperez101
    не очкуй, зассыха

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