Гвардиола опасается международного перерыва в марте
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опасается, что приближающийся международный перерыв негативно скажется на форме его команды.
В данный момент "Сити" выглядит абсолютно лучшей командой Премьер-Лиги, выиграв все 16 своих последних матчей с учетом всех соревнований, и на всех парах мчится к титулу.
Однако уже в следующем месяце, в промежуток между 22 и 31 марта, Гвардиоле придется распустить своих игроков по сборным. "Горожане" рискуют растерять свой ритм, вдобавок угроза COVID-19 по-прежнему актуальна.
"Единственный способ уберечь себя от вируса заключается в том, чтобы остаться дома, не шевелиться, соблюдать социальную дистанцию, ни с кем не контактировать и никуда не ездить".
"Но впереди поездки — игроки отправятся по своим национальным командам, и их будет достаточно сложно контролировать. Думаю, у нас возникнут некоторые проблемы, к сожалению".
"Я бы хотел надеяться или сказать, что проблем не будет, но предыдущий опыт говорит об обратном. Если ты куда-то отправляешься, значит ты рискуешь вступить в контакт с вирусом".
"Думаю, Премьер-Лига должна озаботиться этим. Все лиги должны быть озабочены", — цитирует Гвардиолу ESPN.
17.02.2021 14:00
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Едет на самовозе и при этом ноет, он, случайно, с Хэмом не одной крови?
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БАРОН!!!
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не очкуй, зассыха
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