Гвардиола опасается международного перерыва в марте

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опасается, что приближающийся международный перерыв негативно скажется на форме его команды.

В данный момент "Сити" выглядит абсолютно лучшей командой Премьер-Лиги, выиграв все 16 своих последних матчей с учетом всех соревнований, и на всех парах мчится к титулу.



Однако уже в следующем месяце, в промежуток между 22 и 31 марта, Гвардиоле придется распустить своих игроков по сборным. "Горожане" рискуют растерять свой ритм, вдобавок угроза COVID-19 по-прежнему актуальна.



"Единственный способ уберечь себя от вируса заключается в том, чтобы остаться дома, не шевелиться, соблюдать социальную дистанцию, ни с кем не контактировать и никуда не ездить".



"Но впереди поездки — игроки отправятся по своим национальным командам, и их будет достаточно сложно контролировать. Думаю, у нас возникнут некоторые проблемы, к сожалению".



"Я бы хотел надеяться или сказать, что проблем не будет, но предыдущий опыт говорит об обратном. Если ты куда-то отправляешься, значит ты рискуешь вступить в контакт с вирусом".



"Думаю, Премьер-Лига должна озаботиться этим. Все лиги должны быть озабочены", — цитирует Гвардиолу ESPN.