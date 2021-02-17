"Арсенал" планирует продать Гендузи и Лакасетта

В числе игроков, которых "Арсенал" планирует продать грядущим летом, значатся полузащитник Маттео Гендузи и нападающий Александр Лакасетт.

Вызванный пандемией коронавируса экономический кризис заставил "Арсенал" кардинально пересмотреть свои статьи расходов и определить балласт.



Процесс избавления от балласта начался еще прошлым летом, когда в новые клубы отправились Гендузи, Лукас Торрейра и Генрих Мхитарян. Затем в январе "канониры" попрощались с Месутом Озилом, Шкодраном Мустафи, Сократисом Папастатопулом и Сеадом Колашинацем.



"Арсенал" уже сократил свою зарплатную ведомость почти на 700 тысяч фунтов в неделю, и после окончания нынешнего сезона этот процесс продолжится, утверждает The Sun.



По информации издания, лондонский клуб не собирается продлевать контракт с защитником Давидом Луисом, получающим 120 тыс. фунтов в неделю, а возвращающиеся из аренды Гендузи и Торрейра будут доступны для постоянного трансфера.



Также у "Арсенала" не остается иного выбора, кроме как выставить на продажу Лакасетта. Дело в том, что Александр стремительно приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту, а переговоры о новой сделке находятся в тупике — клуб не в настроении поднимать зарплату француза.