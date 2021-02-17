Венгер объяснил, как Тиаго ухудшил игру "Ливерпуля"

Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, как полузащитник Тиаго Алькантара повлиял на игру "Ливерпуля".

Случайно или нет, но резкий спад у "Ливерпуля" в Премьер-Лиге совпал с периодом, когда купленный летом у "Баварии" Тиаго, наконец, закрепился в стартовом составе.



Венгер чувствует, что 29-летний испанец изменил игру "красных" в центре поля — и не обязательно в лучшую сторону.



"На мой взгляд, ситуация Тиаго показывает типичную проблему тренера. Прежде "Ливерпуль" был очень голоден и агрессивен в полузащите. Будучи тренером, ты думаешь: "Я хочу сделать команду лучше, и я приглашу техничного игрока".



"Когда ты получаешь такого игрока, ты теряешь агрессию в полузащите. Сильная сторона "Ливерпуля" слегка пострадала".



"С Тиаго в составе "Ливерпуль" хуже отбирает мяч и больше страдает. Так что иногда, когда ты хочешь улучшить команду, ты что-нибудь отбираешь у команды", — сообщил Венгер beIN Sports.