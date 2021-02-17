Брандс близок к продлению контракта с "Эвертоном"

Карло Анчелотти и Марсель Брандс Спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс близок к продлению своего контракта.

Брандс трудится на мерсисайдский клуб с лета 2018, когда он взялся расчищать авгиевы конюшни после Стива Уолша.

Не все трансферы Марселя были удачными, однако за последние 12 месяцев 58-летний голландец совершил ряд качественных приобретений и добился определенных успехов в избавлении от балласта.

Зарабатывающий около 2 миллионов фунтов в год Брандс хорошо сработался с главным тренером Карло Анчелотти и убедил "Эвертон" пригласить его к столу переговоров для продления сотрудничества.

По информации Liverpool Echo, в данный момент стороны уже практически договорились, и истекающий в конце сезона трехлетний контракт Брандса непременно будет продлен.


Метки Брандс, контракты, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. kagawa 17.02.2021 11:20 # kagawa
    Топ директора в не топ клубах сейчас у Эвертона и Лестера. Возможно Вэст Хэма.

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