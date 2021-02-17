Брандс близок к продлению контракта с "Эвертоном"
Спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс близок к продлению своего контракта.
Брандс трудится на мерсисайдский клуб с лета 2018, когда он взялся расчищать авгиевы конюшни после Стива Уолша.
Не все трансферы Марселя были удачными, однако за последние 12 месяцев 58-летний голландец совершил ряд качественных приобретений и добился определенных успехов в избавлении от балласта.
Зарабатывающий около 2 миллионов фунтов в год Брандс хорошо сработался с главным тренером Карло Анчелотти и убедил "Эвертон" пригласить его к столу переговоров для продления сотрудничества.
По информации Liverpool Echo, в данный момент стороны уже практически договорились, и истекающий в конце сезона трехлетний контракт Брандса непременно будет продлен.
17.02.2021 11:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Топ директора в не топ клубах сейчас у Эвертона и Лестера. Возможно Вэст Хэма.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий