Брандс близок к продлению контракта с "Эвертоном"

Спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс близок к продлению своего контракта.

Брандс трудится на мерсисайдский клуб с лета 2018, когда он взялся расчищать авгиевы конюшни после Стива Уолша.



Не все трансферы Марселя были удачными, однако за последние 12 месяцев 58-летний голландец совершил ряд качественных приобретений и добился определенных успехов в избавлении от балласта.



Зарабатывающий около 2 миллионов фунтов в год Брандс хорошо сработался с главным тренером Карло Анчелотти и убедил "Эвертон" пригласить его к столу переговоров для продления сотрудничества.



По информации Liverpool Echo, в данный момент стороны уже практически договорились, и истекающий в конце сезона трехлетний контракт Брандса непременно будет продлен.