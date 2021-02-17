Премьер-Лига. Анонс матчей среды

В среду, 17 февраля, состоятся два отложенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — ФУЛХЭМ 21:00 Онлайн-трансляция



В минувший уикенд "Бернли" разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 0:3, всего лишь во второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги оформив две победы подряд и разом забив 18% всех своих голов в этой кампании. "Фулхэм" на выходных тоже взял три очка, одолев "Эвертон" со счетом 0:2, и сейчас может повторить клубный рекорд из шести выездных матчей подряд без поражений в высшем дивизионе. "Бордовые" ни разу не уступили в 30 последних домашних встречах с "дачниками" во всех соревнованиях, включая 25 побед.



Защитник "Бернли" Бен Ми вне игры из-за подозрения на сотрясение. Эрик Питерс, Дейл Стивенс, Матей Выдра и Крис Вуд под вопросом. Чарли Тэйлор должен поправиться.



Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович находится на самоизоляции. Теренс Конголо и Том Кэрни по-прежнему травмированы.



ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:15 Онлайн-трансляция



В случае победы "Эвертон" догонит по очкам своих соседей из "Ливерпуля", что немаловажно в преддверии мерсисайдского дерби на "Энфилде" в ближайшую субботу. Однако "ириски" проиграли оба последних домашних матча в Премьер-Лиге, а в 15 последних поединках чемпионата на "Гудисон Парк" лишь раз сохранили свои ворота на замке. Если "Манчестер Сити" одержит свою 17-ю победу подряд с учетом всех соревнований, то увеличит свой отрыв во главе таблицы до двузначного. Беспроигрышная серия "горожан" насчитывает уже 23 матча, в которых они пропустили только шесть голов. Все пять последних встреч этих соперников завершились поражениям "Эвертона".



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин пропустит второй матч подряд из-за травмы задней поверхности бедра, но имеет шансы вернуться к уикенду. Покидают лазарет Джордан Пикфорд, Аллан и Хамес Родригес.



Полузащитник "Сити" Илкай Гюндоган имеет проблемы с пахом и, вероятно, не сыграет. Кевин Де Брюйне продолжает лечиться.