Сиссоко не уверен, что останется в "Тоттенхэме"

Мусса Сиссоко Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко заявил, что не исключает свой уход из лондонского клуба грядущим летом.

В этом сезоне Сиссоко принял участие в 30 матчах за "Тоттенхэм", но в рамках Премьер-Лиги лишь 14 раз выходил в стартовом составе.

31-летний француз не знает, где будет играть в следующем сезоне, но намекает, что у него есть выбор.

"Останусь ли я здесь? Не знаю. Мой контракт истекает в 2023 году. Я бы мог сказать вам "да", но мы знаем, что футбол очень переменчив".

"Я стараюсь как можно лучше провести сезон со своим клубом. Затем будет Евро, и я надеюсь быть там".

"Что касается вещей на стороне, то я оставляю это своему агенту. Нам поступают звонки различных клубов, но я сохраняю концентрацию на "Тоттенхэме", — цитирует Сиссоко Football.London.


Метки Сиссоко, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. edgarkuznetsov 17.02.2021 10:33 # edgarkuznetsov
    Так говорит практически каждый футболист

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  2. halamadrid94 17.02.2021 09:31 # halamadrid94
    В Ньюкасл обратно, или в Китай.

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