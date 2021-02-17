Сиссоко не уверен, что останется в "Тоттенхэме"

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко заявил, что не исключает свой уход из лондонского клуба грядущим летом.

В этом сезоне Сиссоко принял участие в 30 матчах за "Тоттенхэм", но в рамках Премьер-Лиги лишь 14 раз выходил в стартовом составе.



31-летний француз не знает, где будет играть в следующем сезоне, но намекает, что у него есть выбор.



"Останусь ли я здесь? Не знаю. Мой контракт истекает в 2023 году. Я бы мог сказать вам "да", но мы знаем, что футбол очень переменчив".



"Я стараюсь как можно лучше провести сезон со своим клубом. Затем будет Евро, и я надеюсь быть там".



"Что касается вещей на стороне, то я оставляю это своему агенту. Нам поступают звонки различных клубов, но я сохраняю концентрацию на "Тоттенхэме", — цитирует Сиссоко Football.London.