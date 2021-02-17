Увольнение Моуриньо не по карману "Тоттенхэму"

Главному тренеру "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо не грозит увольнение по ходу этого сезона, несмотря на удручающие результаты.

Вскарабкавшись на вершину Премьер-Лиги ранее в этом сезоне, затем "Тоттенхэм" камнем рухнул вниз. "Шпоры" набрали только 12 очков в 12 последних матчах чемпионата и вылетели из Кубка Англии.



Тем временем, среди болельщиков лондонского клуба стало расти недовольство не только результатами, но и невыразительной игрой команды, особенно когда Харри Кейн травмирован или не в форме.



Однако Daily Mail утверждает, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не собирается увольнять Моуриньо — просто потому, что не может себе этого позволить.



Компенсация за увольнение тренера, зарабатывающего 15 миллионов фунтов в год, не предусмотрена в бюджете "шпор" как клуба, у которого самый большой долг в Европе и который обратился за финансовой помощью к государству для преодоления коронавирусного кризиса.



Кроме того, как отмечает издание, Моуриньо по-прежнему обладает поддержкой раздевалки, которая верит в способность Жозе прервать бестрофейную серию "Тоттенхэма".



Вместе с тем некоторые мысли о расставании с Моуриньо у "Тоттенхэма" действительно есть. Боссы "шпор" проявляют интерес к Юлиану Нагельсманну из "РБ Лейпциг" и Брендану Роджерсу из "Лестера", но минимум до лета Жозе в безопасности.