Увольнение Моуриньо не по карману "Тоттенхэму"

Жозе Моуриньо Главному тренеру "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо не грозит увольнение по ходу этого сезона, несмотря на удручающие результаты.

Вскарабкавшись на вершину Премьер-Лиги ранее в этом сезоне, затем "Тоттенхэм" камнем рухнул вниз. "Шпоры" набрали только 12 очков в 12 последних матчах чемпионата и вылетели из Кубка Англии.

Тем временем, среди болельщиков лондонского клуба стало расти недовольство не только результатами, но и невыразительной игрой команды, особенно когда Харри Кейн травмирован или не в форме.

Однако Daily Mail утверждает, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не собирается увольнять Моуриньо — просто потому, что не может себе этого позволить.

Компенсация за увольнение тренера, зарабатывающего 15 миллионов фунтов в год, не предусмотрена в бюджете "шпор" как клуба, у которого самый большой долг в Европе и который обратился за финансовой помощью к государству для преодоления коронавирусного кризиса.

Кроме того, как отмечает издание, Моуриньо по-прежнему обладает поддержкой раздевалки, которая верит в способность Жозе прервать бестрофейную серию "Тоттенхэма".

Вместе с тем некоторые мысли о расставании с Моуриньо у "Тоттенхэма" действительно есть. Боссы "шпор" проявляют интерес к Юлиану Нагельсманну из "РБ Лейпциг" и Брендану Роджерсу из "Лестера", но минимум до лета Жозе в безопасности.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.02.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. danny949494 17.02.2021 08:30 # danny949494
    Ему бы обратно в Порту или сб Португалию тренировать.

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  2. qwerd 17.02.2021 08:25 # qwerd
    Увольте лучше бестолочь, которой в голову, или в другое место, пришло назначить его

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  3. januzaj00 17.02.2021 08:14 # januzaj00
    Хаха, вот и попали куры

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