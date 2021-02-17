Хендерсон: "Дело сделано только наполовину"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон предостерег свою команду от самоуспокоенности после победы 0:2 над "РБ Лейпциг".

Во вторник вечером "Ливерпулю" удалось отвлечься от своих проблем в Премьер-Лиге, сделав большой шаг к четвертьфиналу Лиги Чемпионов.



Хендерсон считает, что "красные" движутся в правильном направлении, но команде нужно постараться еще, чтобы стабилизировать результаты.



"В целом мы довольны своей игрой. Это хорошая победа, но дело сделано только наполовину".



"Мы просто хотим продолжать идти вперед, продолжать сражаться. В этом сезоне у нас возникло много различных сложностей".



"Сегодня вечером мы сделали хороший шаг в правильном направлении, но нам нужно продолжать делать это, и тогда хорошие результаты придут", — сообщил Хендерсон BT Sport.