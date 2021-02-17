Клопп: "Люди ожидали, что мы снова оступимся"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп чувствует, что в матче против "РБ Лейпциг" его команда доказала неправоту своих критиков.

На выезд в Будапешт "Ливерпуль" отправился после трех кряду поражений в Премьер-Лиге, что дало повод говорить о кризисе в мерсисайдской команде.



Однако "красные" достаточно уверенно выиграли первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, дважды подловив соперника на ошибке в обороне. Игра команды очень порадовала Клоппа.



"Я особо не верю в желание доказать неправоту людей как в мотивацию, но я просто думаю, люди ожидали, что мы снова оступимся. Этого не случилось, и я рад этому".



"Я остался очень доволен игрой, которая обеспечила нам заслуженную победу. Это был матч, где мы не ожидали большого преимущества по игре, учитывая характер обеих команд, но на протяжении большей части вечера мы были лучшей командой. Я довольно хорошо знаю "Лейпциг", и я знаю, насколько ошеломительны они могут быть".



"Это то, с чем нам пришлось иметь дело, и парни провели очень хороший матч. Мы уже не дети и понимаем, что одна победа не означает, что теперь все вернулось в норму. Но здесь парни заслужили победу. Мы заставили соперника совершить ошибки, и я остался совершенно доволен игрой".



"Что бы соперник ни пытался предпринять, у нас находился на это ответ. Они имели свои моменты, но это нормально. На протяжении большей части матча мы контролировали игру. Это важно, и это случается не очень часто против "Лейпцига", — цитирует Клоппа Daily Mail.